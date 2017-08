Jens Spahn: jung, schwul, konservativ

1. Jens Georg Spahn wird am 16. Mai 1980 in Ahaus-Ottenstein im Münsterland geboren. Als er vor fast 20 Jahren auf dem Gymnasium von seiner Französischlehrerin nach seinem Berufswunsch gefragt wurde, gab er "Bundeskanzler" an.

2. Seit Juli 2015 ist Spahn Staatsekretär im Finanzministerium unter Wolfgang Schäuble. Der beschreibt ihn als „mutigen Kollegen der jüngeren Generation“.

3. Kaum zu übersehen: Der Politiker ist 1,91 Meter groß und hat Schuhgröße 49.

4. Bereits mit Anfang 20 sitzt Spahn im Stadtrat und leitete die heimische Junge Union. 2002 zog er zum ersten Mal als direkt gewählter Abgeordneter in den Landtag ein.

5. Spahn ist mit dem Journalisten und Hauptstadtleiter der Zeitschrift „Bunte“ Daniel Funke liiert. Gemeinsam wollen sie ein Kind adoptieren. Szenemagazine halten ihn für das "Role Model des konservativen, angepassten Schwulen", wie das Berliner Blatt "Blu" schreibt.

6. Zum Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 rügte der Katholik die Kirchen dafür, dass sie zu oft zu gesellschaftlichen Fragen Stellung beziehen.

7. Erst kürzlich schloss Spahn seinen Master in Politikwissenschaften an der Fernuni Hagen ab. Nach Feierabend schrieb er an 15-seitigen Seminararbeiten.