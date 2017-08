EX-Verteidigungsminister Guttenberg gibt Nachhilfe in Sachen Trump

O-TON KARL-THEODOR ZU GUTTENBERG, EHEMALIGER BUNDESVERTEIDIGUNGSMINISTER AUF EINER CSU-VERANSTALTUNG: "Und deswegen ist es die vernünftigste Haltung, meine Damen und Herren, auch aus deutscher Sicht, nicht alle Kräfte nur darauf zu verwenden, ständig Asche über diesen neuen Präsidenten zu gießen, sondern daran zu arbeiten, dass ein Verhältnis, das für uns essenziell wichtig war und auch zukünftig sein wird, in einer Zeit nach Trump, wieder bestens aufgestellt ist. (...) In diesem Land gibt es eine nicht unerhebliche Zahl kluger Köpfe. Und die werden es einem nicht vergessen, dass man in einer Zeit, wo kübelweise Spott über die USA aus der ganzen Welt ausgegossen wurde, dass man die Kontakte zu denen gepflegt hat und gesagt hat: Auch zukünftig, in einer Zeit nach Trump, ist uns das Verhältnis wichtig und wir wollen daran arbeiten, wir haben ein wirtschaftliches Interesse daran, wir haben ein Sicherheitsinteresse daran, und das, meine Damen und Herren, sollte unsere Aufgabe sein."