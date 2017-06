Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der neuen Bundesfamilienministerin Katarina Barley am Freitag in Berlin ihre Ernennungsurkunde überreicht. Im Anschluss leistete Barley ihren Amtseid im Bundestag ab. Die SPD-Politikerin folgt Manuela Schwesig im Amt. Schwesig wird neue Ministerpräsidentin in ihrem Heimatbundesland Mecklenburg-Vorpommern. Dort hatte Amtsinhaber Erwin Sellering hatte am Dienstag überraschend angekündigt, dass er den Posten wegen einer Krebserkrankung aufgibt.