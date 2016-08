Kim Jong Un, Nordkoreas Diktator, hat angeblich einen Regierungsvertreter im Rang eines Vize-Premierministers hinrichten lassen. Der 63 Jahre alte Kim Yong Jin, der für Bildungsfragen verantwortlich gewesen sei, sei bereits im Juli als "antirevolutionärer Agitator" vor ein Erschießungskommando gestellt worden, erklärte ein Sprecher des südkoreanischen Wiedervereinigungsministeriums in Seoul am Mittwoch. Kim sei wegen seiner "schlechten Sitzposition" im nordkoreanischen Parlaments aufgefallen, bei einem Verhör seien dann noch weitere Vergehen aufgedeckt worden. Eine Bestätigung aus Nordkorea für die Hinrichtung gibt es nicht.



Angeblich mit Flugabwehrkanone hingerichtet

Die südkoreanische Nachrichtenseite "JoongAng Ilbo" hatte bereits am Dienstag über die angebliche Hinrichtung ranghoher Regierungsvertreter in Nordkorea berichtet. Allerdings nannte sie einen Bildungspolitiker mit einem anderen Namen. Dieser habe Kims Zorn auf sich gezogen, weil er bei einer Sitzung eingeschlafen sei. Er sei umgehend festgenommen und von der Staatssicherheit verhört worden. Dabei hätten sich Hinweise auf Korruption erhärtet, was zu dem Todesurteil geführt habe.

Zudem soll demnach der ehemalige Agrarminister Hwang Min exekutiert worden sein, weil er Pläne unterbreitet haben soll, die Kim Jong Uns Machtposition gefährdet hätten. Worum es sich konkret handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Nordkorea leidet seit Monaten unter Lebensmittelknappheit.



Laut "JoongAng Ilbo" wurden die beiden Parteifunktionäre in der Militärakademie in Pjöngjang öffentlich mit einer Flak, einer Flugabwehrkanone hingerichtet.



Wahrheitsgehalt lässt sich nicht überprüfen

Nach Angaben des Wiedervereinigungsministeriums mussten sich zwei weitere Funktionäre einer Umerziehung unterziehen, darunter Kim Yong Chol, der für innerkoreanische Beziehungen und Spionageaktivitäten gegen den Süden zuständig sei. Wie der Ministeriumssprecher sagte, wurde er im Juli wegen "Arroganz" und "Machtmissbrauchs" auf einen landwirtschaftlichen Betrieb verbannt, konnte danach aber wieder auf seinen Posten zurückkehren.

Wie die meisten Berichte dieser Art, lässt sich ihr Wahrheitsgehalt nicht überprüfen. Oft erweisen sich Meldungen aus Südkorea über die angebliche Exekution hochrangiger Funktionäre in dem weithin isolierten Nachbarland im Nachhinein als falsch. Im Mai war der angeblich im Februar hingerichtete frühere Armeechef Ri Yong Gil wieder aufgetaucht. Die nordkoreanischen Staatsmedien berichten nur in Ausnahmefällen von Urteilen gegen hochrangige Kader.

Kim Jong Un exekutierte auch Onkel und Mentor

Seit seiner Machtübernahme nach dem Tod seines Vater hat Kim Jong Un bereits mehrere hochrangige Funktionäre und Militärs hinrichten lassen. Letztes Opfer derartiger Säuberungen war Berichten zufolgte Verteidigungsminister Hyon Yong Chol, dessen Todesurteil am 30. April 2015 vollstreckt wurde. Auch er soll bei einer Veranstaltung mit dem Machthaber weggedöst sein und dem Machthaber widersprochen haben. Hyon Yong Chol sei ebenfalls mit einer Flak hingerichtet worden, hieß es damals.



Sogar vor seiner eigenen Familie macht Kim Jong Un nicht halt: Sicher ist, dass Kim seinen Onkel und früheren Mentor Jang Song Thaek hat exekutieren lassen, nachdem der während einer Sondersitzung des Politbüros abgeführt wurde. Die Bilder seiner Festnahme wurden in den Medien des isolierten Landes gezeigt. Möglicherweise wollte Kim am Ehemann seiner leiblichen Tante öffentlich ein Exempel statuieren. Die Liste mit den Vorwürfen gegen Jang Song Thaek war lang und umfasste unter anderem Korruption. Zuletzt berichteten gewöhnlich gut informierte Medien darüber, dass zunehmend hochrangige Führungskräfte aus dem Land fliehen würden.