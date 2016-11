Die Empörung über die jüngsten Festnahmen kurdischer Oppositioneller in der Türkei. In Köln fand am Samstag eine Protestveranstaltung statt, bis zum Mittag aber mit weniger Teilnehmern, als erwartet. Der Veranstalter hatte zunächst mit 10.000 bis 15.000 Demonstranten gerechnet. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer hingegen auf 6500. Der Aufzug führte vom Ebertplatz zum Heumarkt, wo eine Abschlusskundgebung stattfinden sollte. Die Demonstranten kritisierten auch die Haltung Deutschlands in dem Konflikt. "Wenn die Deutsche Regierung Erdogan nicht unterstützt hätte - oder würde - wäre es nicht so weit gekommen. Deshalb demonstrieren wir hier. Der deutsche Staat soll zeigen, dass es so nicht weiter geht." "Ich warte auf die deutsche Regierung. Die müssen etwas sagen und etwas machen, etwas praktisches erledigen. Darauf warte ich." Die türkische Gemeinde in Deutschland warnte vor offenen Konflikten zwischen den in der Bundesrepublik lebenden Türkischstämmigen. Präsident Erdogan versuche, "mit aller Gewalt die Situation in der Türkei zu eskalieren, was verschärfte Auswirkung auch auf das Leben in Deutschland haben wird", sagte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde Deutschland, Sufouglu dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Es sei mit zahlreichen Kundgebungen in deutschen Städten zu rechnen. Die Türkei hält unterdessen trotz internationaler Proteste an ihrem harten Kurs gegenüber Regierungskritikern und Kurdenpolitikern fest. In Istanbul wollten zahlreiche Menschen am Samstag in einem Solidaritätsmarsch zum Gebäude der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet". Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Demonstranten vor. Kurz zuvor hatten die Behörden Haftbefehl gegen den Chefredakteur und acht weitere führende Mitarbeiter des Blattes erlassen. Außerdem nahmen Sicherheitskräfte neun weitere Politiker der prokurdischen Oppositionspartei HDP fest.