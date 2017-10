Niedersachsen wählt: Wahlbeteiligung auf Niveau von 2013

In diesem Ticker informieren mir über die Landtagswahl in Niedersachsen. Was an diesem Sonntag sonst noch wichtig ist, erfahren Sie im Nachrichtenticker.



+++ 17.21 Uhr: Zur Erinnerung - die Ergebnisse der Wahl 2013 +++

Kurz bevor die Wahllokale schließen hier noch einmal zur Erinnerung. Die letzte Landtagswahl im Januar 2013 gewann die CDU mit 36 Prozent. Rang 2 ging an die SPD mit 32,6 Prozent. Die Grünen kamen auf 13,7 Prozent, die FDP auf 9,9 Prozent. Die Linken schafften mit 3,1 Prozent den Sprung in den Landtag nicht.

+++ 17.07 Uhr: Wahlbeteiligung auf Niveau von 2013 +++



Rund anderthalb Stunden vor Schließung der Wahllokale liegt die Wahlbeteiligung auf dem Niveau von 2013. Um 16.30 Uhr hatten rund 53,38 Prozent der 6,1 Millionen Wahlberechtigten bei der Landtagswahl ihre Stimme abgegeben, wie die Landeswahlleiterin in Hannover mitteilte. Bei der letzten Landtagswahl lag der Wert zu diesem Zeitpunkt bei 53,33 Prozent.

Am frühen Nachmittag hatte die Wahlbeteiligung noch über dem Vergleichswert von 2013 gelegen.

+++ 15.20 Uhr: Weiter höhere Wahlbeteiligung +++

Es zeichnet sich weiter eine höhere Beteiligung als bei der letzten Landtagswahl ab: Bis zum frühen Nachmittag gaben rund 26,9 Prozent der 6,1 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 2013 hatte die Wahlbeteiligung zu dem Zeitpunkt bei rund 23 Prozent gelegen.

+++ 13.25 Uhr: Bis Mittag leicht höhere Wahlbeteiligung +++



Die Wahl ist mit einer leicht höheren Beteiligung angelaufen als 2013. Bis Sonntagmittag, 12.30 Uhr, hatten 26,91 Prozent der 6,1 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, 2013 waren es zum selben Zeitpunkt 23,03 Prozent. Der Anstieg sei vergleichbar mit dem bei der Bundestagswahl vor drei Wochen, sagte eine Mitarbeiterin der Landeswahlleitung in Hannover. 2013 erreichte die Wahlbeteiligung 59,4 Prozent, nachdem 2008 mit 57,1 Prozent ein für das Bundesland historisches Tief verzeichnet worden war.

+++ 12.57 Uhr: Bernd Althusmann wählt und ist "zuversichtlich" +++



CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hat sich optimistisch zum Ausgang der Landtagswahl geäußert. "Ich bin nach wie vor zuversichtlich", sagte er bei der Stimmabgabe in Südergellersen im Landkreis Lüneburg. "Es scheint ja nach einem knappen Rennen auszusehen. Wir wollen mal sehen, wer am Ende die Nase vorn hat." Die Voraussetzungen seien gut, dass der Wahltag der "perfekte Tag" werden könne.

+++ 12.30 Uhr: Stephan Weil hat Stimme abgegeben +++



Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung. "Ich bitte alle Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen herzlich, sich an der Landtagswahl zu beteiligen", sagte Weil bei der Stimmabgabe in Hannover.

"Die Demokratie in unserem Land braucht aktive Bürgerinnen und Bürger."

+++ 10.55 Uhr: Höhere Wahlbeteiligung als bei letzter Landtagswahl +++



Die Wahlbeteiligung liegt höher als zu diesem Zeitpunkt bei der letzten Wahl. Rund zweieinhalb Stunden nach Eröffnung der Wahllokale hatten rund 8,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie die Landeswahlleiterin in Hannover mitteilte. Bei der letzten Landtagswahl in Niedersachsen 2013 hatte die Wahlbeteiligung zu dem Zeitpunkt bei knapp 5,4 Prozent gelegen.

+++ 9.15 Uhr: Bisher rot-grüne Regierung an der Macht +++



Derzeit ist in Niedersachsen zum zweiten Mal eine rot-grüne Regierung an der Macht. Sie hatte aber nur eine Stimme Mehrheit, die verloren ging, als die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten im August völlig überraschend zur CDU wechselte. Die SPD konnte mehrfach in Niedersachsen mit absoluter Mehrheit regieren. Seit Gründung des Landes Niedersachsen stellte die SPD rund 46 Jahre lang den Ministerpräsidenten, die CDU rund 24 Jahre.



Derzeit sind vier Parteien im Parlament: Die stärkste Kraft ist seit 2003 die CDU, die bei der letzten Wahl 36,0 Prozent erhielt. Die SPD fuhr damals 32,6 Prozent ein. Die Grünen erhielten 13,7 Prozent, die FDP 9,9 Prozent. Die Linke schaffte die 5-Prozent-Hürde nicht und verpasste den Wiedereinzug ins Parlament.

+++ 8.00 Uhr: Wahllokale haben geöffnet +++



In Niedersachsen haben seit 8 Uhr die Wahllokale geöffnet. Die Abstimmung ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl vor drei Wochen und wird deshalb bundesweit mit Spannung verfolgt. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet.

+++ 5.30 Uhr: Wahl mit Einfluss auf die Bundespolitik +++



Sollte die CDU die Wahl in Niedersachsen gewinnen, ginge Kanzlerin Angela Merkel gestärkt in die Sondierungsgespräche mit Grünen und Liberalen zur Bildung einer neuen Bundesregierung in der nächsten Woche. Für die SPD dagegen wäre ein Sieg in Hannover der erste Wahlerfolg in diesem Jahr nach ihrem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl im September sowie den Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen im Frühjahr 2017.

+++ 5.00 Uhr: Niedersachsen wählt - knappes Rennen erwartet +++



Drei Wochen nach der Bundestagswahl wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Knapp 6,1 Millionen Menschen können abstimmen. In letzten Umfragen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab zwischen der SPD von Ministerpräsident Stephan Weil und der CDU, die mit dem früheren Kultusminister Bernd Althusmann als Spitzenkandidat antritt.



Die Wahl war ursprünglich für Anfang 2018 geplant. Wegen des überraschenden Wechsels einer Grünen-Abgeordneten zur CDU, wurde die Abstimmung vorgezogen, denn seitdem hat die rot-grüne Regierung keine Mehrheit mehr.



Nach den Umfragen wird die Regierungsbildung schwierig, denn demnach reicht es weder für eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses noch für Schwarz-Gelb. Rechnerisch möglich scheinen eine große Koalition von SPD und CDU, ein Ampel-Bündnis aus SPD, Grünen und FDP sowie eine Jamaika-Koalition von CDU, Grünen und FDP.