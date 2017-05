Landtagswahl in Schleswig-Holstein beginnt

In Schleswig-Holstein hat die Landtagswahl begonnen. Rund 2,3 Millionen Wahlberechtigte sind am Sonntag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Letzte Umfragen deuten darauf hin, dass die Dreierkoalition aus SPD, Grünen und SSW ihre Mehrheit verlieren dürfte. Demnach dürfte die CDU mit Spitzenkandidat Daniel Günther stärkste Partei vor der SPD von Ministerpräsident Torsten Albig werden. Die mitregierenden Grünen können demnach entgegen dem Bundestrend ihr zweistelliges Ergebnis von vor fünf Jahren halten, die FDP sich deutlich verbessern. Die rechtspopulistische AfD dürfte es den Umfragen zufolge in den Landtag schaffen, die Linkspartei muss um den Einzug ins Parlament bangen. Rund ein Drittel der Wähler war kurz vor dem Wahltag noch unsicher, ob und wen sie wählen wollten. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet.