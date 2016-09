In Mecklenburg-Vorpommern haben die Landtagswahlen begonnen. Gut 1,3 Millionen Menschen sind am Sonntag zum Urnengang im nordöstlichsten Bundesland aufgerufen. Laut Umfragen dürfte Ministerpräsident Erwin Sellering wieder das Rennen machen. Der SPD-Politiker regiert seit 2008. Ob er die Koalition mit der CDU fortsetzen will, hat Sellering allerdings offen gelassen. Möglich wäre auch ein Bündnis mit Linkspartei und Grünen. Bei der Stimmabgabe in Schwerin zeigte sich der Landesvater zuversichtlich, appellierte aber auch an die Menschen, nicht nur aus Protest zu wählen. "Ich hoffe, dass insgesamt die demokratischen Parteien sehr viel Zuspruch bekommen, dass die AfD nicht so viele Stimmen bekommt. Ich habe immer gesagt: Verschenkt eure Stimme nicht! Das sind diejenigen, die ja nicht mitarbeiten wollen, sondern eigentlich nur Frust und Protest schüren. Da sollte man die Stimme nicht verschenken." Die rechtspopulistische AfD, die erstmals bei einer Landtagswahl im Nordosten antritt, hat laut Umfragen gute Chancen, mit der CDU gleichzuziehen oder sie gar vom zweiten Platz zu verdrängen. Im Wahlkampf hatte AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm auf das Erfolgsrezept früherer Landtagswahlen gesetzt: Die Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin wurde angegriffen, in Reden die Furcht vor allem vor muslimischen Migranten geschürt. Holm zeigte sich am Sonntag zuversichtlich, dass dieses Konzept aufgeht. "Ich hoffe, dass wir stärkste Partei werden. Also, man hört viele Signale aus vielen Familien, Unternehmen, dass sie sagen, ja, wir wählen komplett fast AfD. Also, ich hoffe auf ein Ergebnis gut in den Zwanzigern. Und vielleicht schaffen wir es tatsächlich noch bis zu stärksten Partei." Laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-Politbarometer sind noch immer 38 Prozent Wähler unentschlossen, welcher Partei sie ihre Stimme geben wollen. Wenn sie überhaupt an die Urnen gehen: Wahlforscher rechnen mit einer niedrigen Wahlbeteiligung, 2011 lag sie bei 51,1 Prozent.