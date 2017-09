Linke kämpft um dritten Platz und Politikwechsel im Bundestag

Die Linken im Wahlkampf dieser Tage in Hamburg: Die Spitzenkandidaten Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch zeigen sich bemüht, dafür zu werben, was sie einen "echten Politikwechsel" nennen. Sahra Wagenknecht sagt, sie könne den Politik-Frust vieler Bürger in gewisser Weise nachvollziehen: O-Ton: "Na, im Grunde ist es ja ein ziemlich trauriger Wahlkampf, weil sich alle Parteien, außer der Linken, politisch kaum noch unterscheiden. Sie haben sich so stark angeglichen, die Wahl zwischen Schulz und Merkel ist im Grunde beides eine Entscheidung für ein "Weiter So". Und wir wollen deutlich machen: Es gibt eine andere Politik. Man kann den Sozialstaat wieder herstellen, man kann auf Frieden und Abrüstung in der Außenpolitik setzen. Aber wer das will, kann wirklich nur die Linke wählen." Ihr Kollege Dietmar Bartsch macht im Büro in Berlin deutlich, dass er durchaus bereit sei, auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Aber er sagt auch: O-Ton: "Es kann nicht darum gehen, dass man den Lokführer in der Lok auswechselt. Es muss wirklich darum gehen, dass der Zug in eine andere Richtung fährt." Zuhörer an jenem Tag in Hamburg zeigen sich angetan von den Angeboten der Linken: O-Ton: "Also, die Antikriegspolitik, Abrüstung, weniger Rüstungsexporte, dann dass höhere Steuern für Reiche eingeführt werden und eben beim Mindestlohn angestiegen wird von 8,50 Euro auf 12 Euro, damit es halt auch für eine Rente reicht. Das finde ich alles sehr sinnvoll." O-Ton "Ich finde es gut, dass sie so auf der sozialen Ebene arbeiten wollen und tatsächlich etwas mit den Bürgern machen. Ich finde, ganz viele andere Parteien haben irgendwie schon sehr kommerzielle Ziele." Derzeit ist die Linke dritte Kraft im Parlament und zugleich größte Oppositionspartei im Bundestag. Das Rennen um die Position "drittstärkste Kraft" wird bei dieser Bundestagswahl voraussichtlich ganz besonders eng. In Umfragen bewegen sich Linke, Grüne, FDP und AfD seit Wochen auf etwa einem Niveau, im Bereich von etwa zehn Prozent. Insofern bleibt der Wahlkampf gerade aus Sicht der Linken durchaus spannend und die Wahl wichtig.