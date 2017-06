Linke wirft großer Koalition soziale Ungerechtigkeit vor

Parteitag der der Linkspartei in Hannover. Am Samstag sprach der Spitzenkandidat für die Bundestagswahl, Dietmar Bartsch, vor den Parteimitgliedern. Er warf in seiner Rede der großen Koalition eine wachsende soziale Ungerechtigkeit in Deutschland vor und forderte die SPD zu einem Umdenken auf: "Liebe Genossinnen und Genossen, es reicht eben nicht wenn die SPD nur das Ziel hat den Lokführer auszuwechseln. Der Zug muss in eine andere Richtung fahren, nämlich in Richtung Gerechtigkeit, liebe Genossinnen und Genossen." Und Bartsch unterstrich unter anderem auch, dass er sich seine Partei durchaus in einer Rolle mit Regierungsverantwortung vorstellen könne: "Genossinnen und Genossen, wir haben gezeigt dass wir Oppositionsführerschaft können. Und wir bleiben dabei und das ist Konsens. Das ist heute mehrfach beschlossen worden, wir kämpfen einen Politikwechsel in Deutschland und in Europa. Und ich will auch eins sagen, tausend Mal haben wir alle und zwar ohne Differenz in Fraktion und Partei gesagt, natürlich sind wir auch bereit Regierungsverantwortung zu übernehmen. Es ist überhaupt gar keine Frage. Natürlich sind wir das, aber eben nur mit unserer Programmatik, gehen wir in den Wahlkampf und nichts anderes." Die Linkspartei ist auf die SPD angewiesen, sollte sie nach der Bundestagswahl im September mitregieren wollen. Und sowohl Linkspartei als auch SPD stellen das Thema soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs.