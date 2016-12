Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin ist der schreckliche Höhepunkt einer ganzen Reihe von Attacken und Gewalttaten, die das Jahr 2016 auch in Deutschland prägten. Wie konnte es dazu kommen? Wer ist der Täter? Welche Motive hatte er? Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, Innensenator Andreas Geisel, die Staatsanwaltschaft und die Polizei versuchten die Fragen auf einer Pressekonferenz zu beantworten. Doch es blieben mehr Fragen offen, als beantwortet wurden. Denn die Ermittler haben inzwischen Zweifel an der Schuld des Verdächtigen, der festgenommen worden ist. "Es ist nach meinem Stand unsicher, ob es wirklich der Fahrer war", sagte der Berliner Generalstaatsanwalt Ralf Rother.

Um 14.30 Uhr will sich die Generalstaatsanwaltschaft in einer weiteren Pressekonferenz zum Fall äußern.