Testlauf für die Bundestagswahl: NRW wählt

Nordrhein-Westfalen wählt. Rund 13 Millionen Menschen sind aufgerufen, den Landtag in Düsseldorf zu bestimmen - das ist fast jeder sechste Wahlberechtigte in Deutschland. Deshalb wird der Urnengang im bevölkerungsreichsten Bundesland auch als "kleine Bundestagswahl bezeichnet" - ein echter Testlauf nur vier Monate vor der Bundestagswahl im Herbst. Es ist das Herzland der SPD. Eine Niederlage der Sozialdemokraten an Rhein und Ruhr wäre wohl richtungsweisend auch für den Bund. Zuletzt lagen SPD und CDU in den Umfragen nahezu gleichauf; eine Fortsetzung von Rot-Grün scheint wegen der schwachen Zahlen in den letzten Umfragen ausgeschlossen. Verfolgen Sie die Entwicklungen dieses Wahlabends im stern-Liveblog.