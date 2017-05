SPD-Debakel: Kraft tritt ab - Schwarz-Gelb scheint möglich

Die Linke liegt in einer neuen Hochrechnung nur noch bei 4,8 Prozent. Es scheint sich also zu bewahrheiten, dass die Linke draußen bleibt. Allerdings sind SPD (31,5) und CDU (33,0) nun nicht mehr so weit auseinander - konkret wären das nur drei Sitze. Unter diesen Umständen könnte es trotz Scheitern der Linke für Schwarz-Gelb knapp werden. Es kommt weiter auf die Stellen hinter dem Komma an...