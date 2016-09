Mit Politikern bei Twitter ist das so eine Sache. Da gibt es Donald Trump, der unter @realDonaldTrump hetzt und hetzt und hetzt, ohne dass ihn irgendjemand zu beraten scheint. Es gibt Barack Obama mit seinen beiden Accounts: unter @POTUS gibt er gelegentlich Privates preis wie die Playlists seiner aktuellen Lieblingssongs; unter @BarackObama zwitschert er dagegen nur ab und zu persönlich (dann sind die Tweets mit einem -bo unterschrieben), den Rest übernimmt sein Team. Es gibt Angela Merkel, die gar nicht twittert, sondern Steffen Seibert unter @RegSprecher die Kommunikation über die sozialen Medien überlässt.

Und dann gibt es Markus Söder. Was der bayerische Finanzminister als @Markus_Soeder so alles von sich gibt, entzieht sich ob der kruden Mischung eigentlich jeglicher seriösen Bewertung. Andererseits macht es den Blick auf Söders Twitter-Account erst interessant, gar unterhaltsam.

Markus Söder, Twitter-Star der deutschen Politik

Im besten Fall bedeutet Politik ja Entscheidungen, die auf Berücksichtigung aller Aspekte beruhen und das Ergebnis von Abwägung und Verhandlung sind. Soziale Medien sind in ihrer Impulsivität für Politiker naturgemäß eigentlich nicht die besten Plattformen, um seinen Senf zu diesem und jenem Thema dazuzugeben - im schlimmsten Fall noch unredigiert, unkontrolliert. Nicht selten lassen sich solche Tweets dann nur mit einer Mischung aus Fremdscham und Sensationslust lesen.



Trump ist ein gutes Beispiel für den Wahnsinn, der daraus entstehen kann - einen Wahnsinn, der im Fall des US-Präsidentschaftskandidaten meist nicht mehr lustig ist. In der deutschen Politik hat sich Markus Söder den Titel des schillerndsten Social-Media-Stars erpostet - mit Tweets zu ungefähr allen Themenbereichen, die ihn interessieren oder zu denen er gerne eine Meinung haben möchte. Oft stellt sich die Frage, was er seinen Followern eigentlich genau sagen will - unterhaltsam sind vor allem die Fotos, die er manchmal aus seinem privaten Album kramt, aber allemal.

Ein kleiner Blick in die Highlights aus Söders Timeline:

Todestag von #Elvis. Er war der #King und ich habe seine Musik sehr gemocht.Und eine Haartolle hatten auch viele 😀 pic.twitter.com/ruKV7hC4tx — Markus Söder (@Markus_Soeder) 16. August 2016

Seinen Rock'n'Roll lässt sich Söder nicht verbieten. Elvis war sein Idol, auch frisurentechnisch. Ansonsten ähnelt er auf diesem Foto tatsächlich auch ein wenig dem deutschen Rapper Marteria (in etwas jüngeren Jahren).



Regelmäßig outet sich Söder auch als "Trekkie" - als großer Fan des Science-Fiction-Klassikers.

Nicht nur zu WM- oder EM-Zeiten tut sich Söder, bekennender Fan des 1. FC Nürnberg, mit so manch fachkundigem Fußball-Tweet hervor. Manchmal löst er damit aber auch einen Shitstorm aus, wie mit seinem Tweet nach dem EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Italien, als er zunächst forderte, Mesut Özil keinen Elfmeter mehr schießen zu lassen. Den ursprünglichen, allzu scharfen Tweet löschte er schnell. Anschließend relativierte er folgendermaßen:

Tolle Leistung. Nur: lasst künftig die Elfer nur von den Jungen schießen. Müller, Schweinsteiger, Özil haben verschossen. #em16 — Markus Söder (@Markus_Soeder) 2. Juli 2016

Außerdem immer wieder Thema in Söders Potpourri: sein großes Vorbild Edmund Stoiber.

Ein Hundefreund ist er auch.

Bin Hundefan. Heuer bin ich Schirmherr über deutschen Bernhardinerclub. Schirmherr war auch schon mal #FJS pic.twitter.com/yCzdWJiHGD — Markus Söder (@Markus_Soeder) 1. April 2016

Traditionalist Söder mit gefangenem Fisch.

Vielleicht wäre Söder doch besser beraten, sich einen Manager zu leisten, der sich mit sowas (Twitter) auskennt. Sicher, die Authentizität würde leiden. Die Frage ist nur, wie authentisch ein führender CSU-Mann sein kann oder will, dessen Twitter-Auftritt sich nicht recht zwischen hip und traditionell entscheiden kann.