Martin Schulz kämpft für die Pressefreiheit

(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Martin Schulz, SPD-Parteichef und Kanzlerkandidat sagte am Sonntag in Leipzig: "Es ist die Aufgabe einer freien Presse, die Macht zu hinterfragen und zu kontrollieren. Und es übrigens auch die Aufgabe einer freien Presse, die kritisch zu bewerten, die nach der Macht greifen. Und deshalb: wer die freie Presse, wer für sich reklamiert, dass seine eigene Meinung die einzige sei und dass das kritische Hinterfragen der eigenen Meinung durch Medien Lügenpresse sei, der legt die Axt an die Wurzeln der Demokratie - ob er der Präsident der Vereinigten Staaten ist oder bei Pegida mit herumläuft." // "Wer Deutschland gegen Europa und Europa gegen Deutschland schiebt, versündigt sich an den Zukunfts-Chancen der nächsten Generation. Beides gehört zusammen. Und deshalb kämpfe ich, wenn ich Bundeskanzler dieses Landes bin, für die Fortsetzung des Grundsatzes. Ich möchte ein europäisches Deutschland und niemals wieder ein germanisiertes Europa."