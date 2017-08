SPD-KANZLERKANDIDAT MARTIN SCHULZ: "Die Manager der Automobilindustrie, die interessiert der kurzfristige Profit deutlich mehr als der langfristige Erfolg. Allerdings sorgen sie immer für die Boni. Sie sind immer, kurzfristig wie langfristig abgesichert. Wir sorgen allerdings dafür, dass die nicht auch noch von der Steuer abgesetzt werden können. Wir wollen keine Fahrverbote in diesem Land. Wir wollen schnelle Umrüstung. Und den schnellen Umstieg auf neue Motorentechnologien. Allerdings sorgen wir auch dafür, dass die Verbraucher und die Pendler nicht die Zeche zahlen müssen und schon gar nicht die Beschäftigten in der Betrieben für das schlechte Management in den Automobilkonzernen. Ich will es deutlich sagen, mich interessieren die Golffahrer deutlich mehr als diese Golfspieler. Die Arroganz dieser Leute gefährdet einen ganzen Industriezweig."