SPD-KANZLERKANDIDAT MARTIN SCHULZ: "Ich werde mich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland dafür einsetzen, mein Damen und Herren, dass in Deutschland gelagerte Atomwaffen - und wenn sie hier in Rheinland-Pfalz gelagert sind, dann die in Rheinland-Pfalz gelagerten Atomwaffen - ich werde mich dafür einsetzen, dass in Deutschland gelagerte Atomwaffen aus unserem Lande abgezogen werden."