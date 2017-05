Schulz würdigt Sellering nach Rücktritt

HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON SPD-Vorsitzender und SPD-Chef Martin Schulz: "Erwin Sellering hat mit all seiner Energie für sein Bundesland gearbeitet. Und sich vor allen Dingen auch mit großer Leidenschaft für uns als Sozialdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern und auch in der Bundespartei eingesetzt. Sie werden verstehen, dass wir in diesen Stunden mit unseren Gefühlen vor allem bei ihm und seiner Familie sind. Das ist eine schwere Prüfung, die ihm und seinen Angehörigen zugemutet wird. Und wir sind auch jetzt in diesem Moment in voller Solidarität bei ihm. Und wir drücken ihm die Daumen, dass der schwere Kampf, den er jetzt aufgenommen hat, erfolgreich sein wird. Ich hoffe das jedenfalls von ganzem Herzen für ihn und für uns alle. Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich aus Respekt auch vor der persönlichen Situation von Erwin zu den Nachfolgefragen zu einem späteren Zeitpunkt Äußerungen machen werde."