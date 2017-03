Horst Seehofer liefert Martin Schulz die Wahlkampf-Munition

Martin Schulz, SPD-Kanzlerkandidat hält seine Rede am politischen Aschermittwoch im bayerischen Vilshofen: "Ich will euch mal ein Zitat vorlesen aus der Passauer Neuen Presse. Ich zitiere. Ja, wartet mal. Manchmal ist das eine richtig gute Zeitung. Werdet ihr gleich hören. 'Deutschland geht es gut. Trotzdem gibt es im Land viele Sorgen und Ängste. Es gibt Verlustängste. Viele Menschen sorgen sich um ihre Jobs, ihren sozialen Status, ihre Sicherheit. Hier braucht es glasklare Antworten.' Ende des Zitats. Das ist aus der Passauer Neuen Presse. Und der Mann, der das gesagt hat, ist der Vorsitzende der CSU: Horst Seehofer. Jetzt frage ich mal all die Propagandisten, die mir vorwerfen, ich würde das Land schlechtreden. Was macht der denn? Der gibt die Begründung dafür ab, warum es richtig ist, die SPD zu wählen."