Sonneborn for President! - Steinmeier bekommt Konkurrenz

Frank-Walter Steinmeier bekommt bei der Wahl zum Bundespräsidenten einen neuen Gegenkandidaten: Engelbert Sonneborn, der Vater des Satirikers und Europa-Abgeordneten Martin Sonneborn. Vater Sonneborn tritt als gemeinsamer Kandidat der Satire-Partei "Die Partei" und der Piraten an. Für Engelbert Sonneborn spreche vor allem, dass er bisher nicht negativ aufgefallen sei, sagte der Bundesvorsitzende der Piratenpartei Patrick Schiffer. Außerdem zeige dessen Nominierung deutlich, was man von der ganzen Bundespräsidenten-Wahl halte: "Frank-Walter Steinmeier ist für uns eine Mogelpackung und erfordert einen besonderen Gegenkandidaten. Wir wollen mit seiner Kandidatur der Satire von Herrn Sonneborn und der Partei auch eine Bühne geben, um zu zeigen, was für eine Farce die Aufstellung von Frank-Walter Steinmeier für uns ist." Der 78-jährige Engelbert Sonneborn sei parteilos und CDU-Wähler, sagte Martin Sonneborn. Außerdem besitze er einen dunklen Anzug. Vielmehr erfährt man nicht über den Kandidaten. Er selbst sagte bei seiner Vorstellung kein einziges Wort: "Er wird auf öffentliche Anfragen erst antworten, wenn er dafür bezahlt wird. Das heißt, nach der Bundesversammlung, wenn er gewählt wird, dann wird er auch große Reden schwingen. Wir haben die Reden von Herrn Gauck abgetippt vorliegen. Wir haben das Wort Freiheit durch das Wort Freizeit ersetzt. Und mein Vater ist in der Lage, dann, vom Balkon des Schlosses Bellevue praktisch dieselben Ansprachen zu halten wie Herr Gauck derzeit." Wenn es extrem gut für sie laufe, werde Engelbert Sonneborn zwei bis drei der abgegebenen Stimmen bekommen, schätzt Martin Sonneborn. Sollte Steinmeier am Sonntag als Kandidat der schwarz-roten Koalition zum Nachfolger von Joachim Gauck gemacht werden, könne sein Vater das Thema persönlich weiterverfolgen, das ihm besonders am Herzen liege: Freizeit.