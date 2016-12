O-TON BUNDESKANZLERIN ANGELA MERKEL (CDU) "Ja, meine Damen und Herren....Was ist denn das für ein Apparat? Kann mir ´mal einer technische Hilfe geben? Was ist das? ANTWORT: Eine 360 Grad-Kamera. Und was macht die? Dreht die sich dauernd oder wie? Und dass die jetzt so seitwärts steht, ist eine gute Idee? Von wem ist die, von uns? Wem gehört diese 360-Grad-Kamera? Die gehört der CDU. Was wir alles haben. Ja, guten Tag erst mal."