Merkel oder Schulz - wen sehen Sie vorne? Jetzt live abstimmen!

Es ist vielleicht seine einzige und letzte Chance im Wahlkampf: Nur wenn Martin Schulz im großen TV-Duell am heutigen Sonntag gegen Kanzlerin Angela Merkel klar überzeugt, wird es vielleicht noch was in drei Wochen bei der Bundestagswahl am 24. September.

ARD, ZDF, RTL und SAT1 übertragen den mit Spannung erwarteten 90-minütigen Schlagabtausch live. Gut und gerne 15 Millionen Zuschauer werden das TV-Duell verfolgen, in dem der SPD-Herausforderer gegen die Amtsinhaberin von der CDU punkten muss, will er die Umfragewerte noch drehen.



