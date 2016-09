Kurz vor der Einheitsfeier in Dresden haben Sprengstoffanschläge auf eine Moschee und das Kongresszentrum der Stadt bundesweit Entsetzen ausgelöst. An der Tür der «Fatih Camii» der Türkisch-Islamischen Gemeinde und am Kongressgebäude explodierten am Montagabend Sprengsätze.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von fremdenfeindlichen Taten aus. Allein die Tatsache, dass eine Moschee attackiert wurde, lasse diese Annahme zu, sagte Dresdens Polizeipräsident Horst Kretzschmar. Er kündigte verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in Dresden an.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière ( CDU) verurteilte die Anschläge scharf. Es sei «umso empörender», da der Angriff auf eine Moschee vor dem Festakt zum zehnjährigen Bestehen der Deutschen Islamkonferenz (DIK) verübt worden sei, sagte er beim DIK-Jubiläum in Berlin. Die DIK ist ein Gesprächsforum der Islamverbände mit Bund, Ländern und Kommunen. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) erklärte: «Die Anschläge sind erschütternd. Sie müssen jetzt sehr sorgfältig aufgeklärt und konsequent verfolgt werden.»

Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) verurteilte die Anschläge als «feige». Der Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sagte: «Eine solche Tat ist kein Protest und auch keine Meinungsäußerung. Eine solche Tat ist ein Verbrechen.»

Ein Bekennerschreiben gab es zunächst nicht. Der Polizeipräsident lehnte es am Dienstag auch vehement ab, sich detailliert zum Stand der Ermittlungen zu äußern. Es sei zu zeitig, um Informationen zu geben - auch um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Behörden sehen neben dem fremdenfeindlichen Hintergrund auch eine Verbindung zu den geplanten Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am Wochenende.

Die Beamten in Dresden waren von einer Rettungsleitstelle über die Detonationen informiert worden - 21.53 Uhr über die an der Moschee und 22.19 Uhr über die auf der Terrasse des Kongressgebäudes. Dort soll am 3. Oktober der Empfang des Bundespräsidenten zum Tag der Deutschen Einheit stattfinden. Die Polizei fand an beiden Tatorten die Reste von selbstgebauten Sprengsätzen. «Ab sofort arbeiten wir im Krisenmodus», sagte Polizeipräsident Kretzschmar.

Nach den Anschlägen sollen die Sicherheitsvorkehrungen in Dresden verschärft werden. «Wir werden ab sofort alle islamischen Einrichtungen mit den Maßnahmen eines Objektschutzes versehen», sagte Kretzschmar. Dabei handele es sich um drei Moscheen, eine Begegnungsstätte und einen Gebetsraum. Ditib-Generalsekretär Bekir Alboga machte sich am Mittag von Berlin aus auf den Weg nach Dresden, um die betroffene Moschee-Gemeinde zu besuchen. «Ich will schauen, was da genau passiert ist», sagte Alboga.

Zum Zeitpunkt der Detonation befanden sich der Imam mit seiner Frau und den beiden sechs und zehn Jahre alten Kindern in der Moschee. Alle blieben unverletzt.

Die Moschee hatte noch in der Nacht Fotos von den Spuren der Attacke auf Facebook und Twitter gepostet - sechs Stunden vor der ersten Information durch die Polizei. Die Ermittler verteidigten ihre zurückhaltende Informationspolitik. Der Wunsch nach schneller Information sei verständlich, schrieb die Polizei auf Facebook. Aber: «Wir klären erst mit gebotener Sicherheit die Fakten und gehen dann damit an die Öffentlichkeit.» Es sei schon in der Nacht nach möglichen Tätern gefahndet worden, ergänzte Kretzschmar später.

2013 hatten Unbekannte auf dem Gelände der geplanten Moschee in Leipzig fünf blutige Schweineköpfe auf Holzpflöcke gespießt. Die Täter wurden bisher nicht ermittelt. Im November 2009 wurde eine Mauer an der Dresdner Synagoge unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert. Verdächtigt wurde damals ein in Dresden lebender Algerier.