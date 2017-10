CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann Die Union hier in Niedersachsen ist mit 35 Prozent stärk...zweitstärkste Kraft. Stärkste wären wir gerne geworden. Aber zweitstärkste Kraft hier in Niedersachsen. Aber ich glaube, dass es jetzt auf uns alle ankommt, eng beisammen zu sein. Weiter klug zu überlegen, was wir jetzt mit diesem Wahlergebnis für die Union in Niedersachsen machen. Ich sage unumwunden, wir als Union tragen auch politische Verantwortung für diese Land und auch wir -in welcher Konstellation auch immer- haben einen klaren Gestaltungsauftrag für Niedersachsen.