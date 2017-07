Merkel dankt Einsatzkräften - und verspricht Gewaltopfern finanzielle Hilfe

O-Ton: "Die entfesselte Gewalt und ungehemmte Brutalität, auf die die Polizei in diesen Tagen des G20-Gipfels immer wieder getroffen ist, verurteile ich auf das Schärfste." So die Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag unmittelbar nach dem Ende des G20-Treffens über die Ausschreitungen in Hamburg. Im Anschluss besuchte die CDU-Politikerin gemeinsam mit dem Erstem Bürgermeister der Hansestadt, Olaf Scholz von der SPD, Einsatz- und Sicherheitskräfte. Sie könne nur sagen 'Danke, Hamburg', so Merkel. O-Ton: "Ich habe den Auftrag, auch im Namen der ganzen Teilnehmer des G20-Gipfels ein herzliches Dankeschön zu sagen an die Einsatzkräfte." Zudem sicherten beide Politiker den Krawall-Opfern schnelle Hilfe zu. Nachdem Hamburg die Schäden aufgelistet habe, könnten bereits am Sonntag oder Montag Gespräche mit dem Bund aufgenommen werden. Mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble habe sie bereits gesprochen, sagte Merkel. O-Ton: "Wir haben bei Flutereignissen zwischen Bund und Ländern bewiesen, dass wir schnell handeln können. Wir haben in anderen Fragen bewiesen, dass wir schnell handeln können. Ein solcher Gipfel findet in Deutschland alle 20 Jahre einmal statt. Und das ist ein spezielles Ereignis. Und insofern werden wir da sicherlich in dieser bewährten Praxis am Beispiel ganz anderer Ereignisse Wege finden." Scholz forderte zudem eine harte Bestrafung der Täter bei den Krawallen. O-Ton: "Meine Hoffnung ist, dass eine der Konsequenzen sein wird, dass die Gewalttäter, die wir gefasst haben - und das sind gar nicht so wenige -, mit sehr hohen Strafen rechnen müssen. Denn das ist auch eine der notwendigen Konsequenzen, die aus diesem Ereignis gezogen werden muss." Bei dem Großeinsatz hatten sich militante G20-Gegner und Sicherheitskräfte in der Nacht zum Samstag Straßenschlachten in bislang beispielloser Härte geliefert.