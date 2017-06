Seine kraftvolle Sturheit, König Kohl

Helmut Kohl kann es nicht glauben. Da beugt sich sein treuer Mitarbeiter Eduard Ackermann zu seinem rechten Ohr und flüstert: "Herr Doktor Kohl, halten Sie sich fest: Die DDR-Leute machen die Mauer auf!" Und er? Sitzt im Warschauer Palais Radziwil beim Staatsdinner mit der polnischen Regierung. Soll hier gabeln und löffeln und smalltalken. Und anderswo weht, wie er zu sagen pflegt, "der Mantel der Geschichte". "Das gibt's doch nicht", antwortet Kohl frustriert.

Er weiß, dass er an jenem 9. November 1989 "zur falschen Zeit am falschen Ort" sitzt. Sein politischer Instinkt, der ihn Zeit seines Lebens nur selten trog, lässt ihn aber das Richtige tun. Er bricht die Gespräche in Warschau ab und fliegt am nächsten Morgen Richtung Berlin. Unterwegs wandert er durch die Maschine, den Entwurf einer Rede in der Hand, die er auf einer Großkundgebung vor dem Schöneberger Rathaus zu halten gedenkt.

Auf einmal wurde er nicht mehr ausgepfiffen

Dort redet zunächst Willy Brandt und wird für den Satz bejubelt: "Dies ist ein schöner Tag nach einem langen Weg." Danach pfeift die Menge Helmut Kohl gnadenlos aus. Das soll ein Tag der Freude sein? Obendrein missrät die Nationalhymne zur Katzenmusik. Helmut Kohl war außer sich über die Demütigung, hinter der er böse Strippenzieher der SPD argwöhnte.

Nur 40 Tage später hat er ihn dann doch zu fassen bekommen, jenen Mantel der Geschichte, mit dem er seine Kanzlerschaft zu schmücken gedachte. Vor dem düsteren Schutthaufen der Dresdner Frauenkirche drängten sich am nasskalten Spätnachmittag des 19. Dezember 1989 Hunderttausend. "Einheit, Einheit", forderten sie und skandierten laut den Namen des Mannes, von wem sie die erwarteten: "Helmut, Helmut." Viele hatten Tränen in den Augen. Eine ältere Frau kletterte mühsam auf das Podium, von dem herunter Kohl sprach, und umarmte ihn.

Jetzt wurde er nicht mehr ausgepfiffen. Jetzt war er eins mit den Menschen und ihren Gefühlen. Ihm sei, so erzählte er später, ein Wort Bismarcks in den Sinn gekommen: "Man kann nicht selber etwas schaffen, man kann nur abwarten, bis man den Schritt Gottes durch die Ereignisse hallen hört; dann den Zipfel des Mantels fassen - das ist alles." Nach der Stunde vor der Frauenkirche fühlte sich Kohl, dem selbst das Wasser in den Augen glänzte, in jenem für ihn typischen unerschütterlichen Glauben an sich selbst auf dem richtigen Kurs. Her mit der Einheit, auf dem schnellsten Wege.

Von der "Walz aus der Pfalz" zu "King Kohl"

Nach außen formulierte er in jenen Wendetagen diplomatisch, es galt, die Sowjetunion nicht zu reizen und die westlichen Partner, Großbritanniens Maggie Thatcher voran, zu beruhigen: "Mein Ziel bleibt, wenn es die geschichtliche Stunde zulässt, die Einheit der Nation." Später beim Bier ließ er die Floskeln beiseite. "Das läuft, die Menschen wollen das."

Der Kanzler, der 1982 mit dem Anspruch auf eine "geistig-moralische Wende" angetreten war, sich bis dahin aber innenpolitisch mehr schlecht als recht durchgestümpert hatte und als Provinzling durch die große Politik gestolpert war - dieser als „Birne“ karikierte Kohl nutzte die ihm unerwartet zugefallene Gunst der historischen Stunde und bewies, dass er doch weit mehr war als die "Walz aus der Pfalz" mit ausschließlichem Talent zur persönlichen Machtsicherung. Dabei hatten noch im Spätsommer des Jahres 1989 prominente Parteifreunde wie Rita Süssmuth, Lothar Späth und Heiner Geissler gegen ihn zu putschen versucht. Sie hatten genug gehabt von seiner ewigen innenpolitischen Taktiererei und einer Entscheidungsschwäche. Erfolg hatten sie nicht. Kohl war stärker, gewiefter.

Er war mehr als nur Helmut im Glück

Kohl war in der Wendezeit mehr als nur Helmut im Glück. Die Einheit hatte er bis dahin zwar allenfalls als Hoffnung späterer Generationen gesehen, auch wenn er sie als CDU-Vorsitzender in allen Sonntagsreden beschwor. Aber als die Chance da war, agierte er instinktsicher, mutig und operativ listig. Mit seinem "Zehn-Punkte-Plan" übernahm er die Initiative im Prozess zur Wiedervereinigung. Es sei ihm nachgesehen, dass er die Genesis dieses Papiers für die Geschichtsbücher arg schönte. Nach Kohls Legende entstand der Masterplan für die Einheit im heimischen Bungalow in Oggersheim, wo er Ehefrau Hannelore seine kühnen Gedanken in die Reiseschreibmaschine diktiert haben will. In schnöder Wirklichkeit waren die zehn Punkte bereits in kleinster Runde von den Beratern Kohls diskutiert und vorformuliert worden.

Die Lorbeeren als Macher der Einheit mochte Kohl nie teilen. Dass Wolfgang Schäuble sein Buch "Der Vertrag" mit der Unterzeile "Wie ich über die deutsche Einheit verhandelte" versah, empfand Kohl als Anmaßung. Und es bereitete ihm geradezu boshaftes Vergnügen seinen FDP-Partner und Außenminister Hans-Dietrich Genscher nicht von seinem Zehn-Punkte-Plan zu informieren, bevor er ihn überraschend im Bundestag ausbreitete; nur US-Präsident George Bush hatte er vorab unterrichtet. Dabei hatte Genscher nur wenige Jahre zuvor einen schweren Fauxpas seines Kanzlers ausbügeln müssen: Als sich die dramatischen Veränderungen im Ostblock längst abzeichneten, verglich Kohl in einem Interview Michael Gorbatschow noch mit dem NS-Propagandaminister Goebbels. Alles vergessen und verdrängt in jenen Tagen.

"Wunderkohl is King" titelte der "Economist"

"King Kohl" wurde damals geboren - der Kanzler, der die westlichen Alliierten und die Sowjetunion mit virtuoser Diplomatie auf den Kurs der schnellen Einheit brachte und der sich damit einen ebenbürtigen Platz neben seinen großen Vorgängern Konrad Adenauer und Willy Brandt sicherte. Jetzt belächelte ihn keiner mehr. "Wunderkohl is King", titelt das Wirtschaftsmagazin "Economist", auch die Hamburger Magazine riefen "Chapeau Kanzler!" Sie hatten Kohl unterschätzt. Seine kraftvolle Sturheit. Sein hoch entwickeltes Gespür für Machtkonstellationen. Sein Einfühlungsvermögen, wenn es galt, Politik aus der Höhe diplomatischer Mammutkonferenzen herunter zu brechen auf die persönliche Ebene - und so sein Gegenüber gewogen zu stimmen. Mit Jelzin in der Sauna, mit Mitterrand am Meer, wo Kohl verhandelte, menschelte es auch immer - manchmal durchaus auch aus Kalkül.

Zum Tod von Altkanzler Kohl: Stationen eines bewegten und bewegenden Lebens Fullscreen

Kohl wusste, welchen Einfluss Emotionen auf politische Entscheidungen haben können. Keiner hat wie er den Satz Max Webers so eindrucksvoll widerlegt, Politik werde mit dem Kopf gemacht, nicht mit anderen Teilen des Körpers oder der Seele. Wer außer ihm wäre auf den Gedanken gekommen, sich nach einem Essen mit den Ehefrauen mit Michail Gorbatschow gegen Mitternacht in den Garten des Kanzleramts zu setzen, hinaus auf den vorbeiströmenden nächtlichen Rhein zu blicken und zu sagen: "Das Wasser des Flusses geht zum Meer, und wenn Sie den Fluss stauen, geht er über das Ufer und zerstört das Ufer, aber das Wasser geht zum Meer, und so ist es auch mit der deutschen Einigung"?

"Der Mann ist durch und durch unmöglich"

Mit klimpernden Lidern erzählte der Pfälzer gerne, ihm liege es nicht, zu sagen: "Ich bin der Größte." Gedacht hat er es sehr wohl. 1930 geboren, promovierter Historiker, mit 33 Jahren bereits Chef der CDU-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz, mit 36 CDU-Vorsitzender dieses Bundeslandes, weitere drei Jahre später wurde er Ministerpräsident in Mainz. Jünger war bis dahin keiner in ein solches Amt gekommen. Er war 25 Jahre CDU-Vorsitzender, von 1973 bis 1998; 16 Jahre Kanzler, beim Amtsantritt der bis dahin jüngste. 1976 holte er bei der Bundestagswahl 48,6 Prozent - eine Zustimmung, von der die Unionsparteien heute nur noch träumen können; zum Regieren fehlten ihm dennoch ein paar Zehntelprozentpunkte. Beziehungsweise der Partner FDP, der erst sechs Jahre später von der SPD zu ihm überlief.

Der Politiker Kohl überlebte alle seine Kritiker. Rainer Barzel, der ihm den Weg an die Spitze der CDU verlegen wollte. Den CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß, der ihn "total unfähig" genannt hatte - und selbst grandios scheiterte, nachdem Kohl in 1980 in die Kanzlerkandidatur gelockt hatte. Seine Generalsekretäre Kurt Biedenkopf ("Der Mann ist durch und durch unmöglich") und Heiner Geißler ("Der kann es nicht"). Und Richard von Weizsäcker, der ihn "machtversessen und machtvergessen" genannt hatte. Nie hat er von Weizsäcker die Kritik an ihm verziehen. Hatte er den nicht zum Bundespräsidenten befördert? Und dann dieser Undank!

Kohl reißt seinen Kronprinz mit in den Abgrund

Das Geheimnis des "Systems Kohl" bestand in einem kleinen schwarzen Notizbuch, mit dem er sich tagtäglich durch die Republik telefonierte. Den CDU-Ortsvorsitzenden, den er nicht kannte, gab es nicht. In diesem Informationsnetz blieb alles hängen, was seine Macht als Parteichef hätte bedrohen können. Allmählich müssen sich für ihn Allmachtgefühle damit verbunden haben. Er rief seinen jahrzehntelangen treuen Helfer Wolfgang Schäuble als "Kronprinzen" aus, dachte aber nie daran, für ihn auf eine erneute Kanzlerkandidatur 1998 zu verzichten. Ihm war egal, wie aussichtslos das Unterfangen war. Einer wie er konnte doch nicht freiwillig zurücktreten. Einer wie er wollte abgewählt werden.

Er riss Schäuble auch rücksichtslos mit in den Strudel seiner eigenen Schwarzgeld-Affäre, weil dieser es gewagt hatte, auf der Aufklärung des Skandals zu bestehen - einer Aufklärung, an der Kohl, der in dieser Zeit ein unglaubliches Maß an skrupelloser Machtwillkür offenbarte, keinesfalls mitzuwirken gedachte. Er stellte sich und sein Ehrenwort für anonyme Geldgeber über Recht, Gesetz und Verfassung. Seine Partei hätte er damit fast ruiniert, politisch wie finanziell - und es dauerte Jahre, bis sich die CDU und Kohl einander wieder annäherten.

Hinter dem Kanzler der Einheit verblasste der deutlich weniger erfolgreiche Verwalter der Einheit. Aus den "blühenden Landschaften" ist nichts geworden, weil Kohls Politik es zuließ, dass die westdeutschen Konzerne die neuen Länder ausbeuteten und arbeitsplatzschaffende Investitionen vermieden. Am Ende waren in der wiedervereinigten Republik die Sozialsysteme zerstört, die Staatsfinanzen ruiniert, war die Arbeitslosigkeit auf Rekordhöhe. Kohls Eilmarsch zur Einheit ist teuer geworden, die Spätfolgen sind bis heute zu spüren. "Reformstau" war bei seinem Abgang 1998 das Wort des Jahres.

"Macht doch, was ihr wollt!" (Aber macht was)

Das unrühmliche Ende der Ära Kohl verstellt vielen den Blick auf eine politische Lebensleistung des Kanzlers, die mindestens gleichwertig, wenn nicht verdienstvoller als die Einheit genannt werden muss. Denn noch höheren Rang in den Geschichtsbüchern kann Kohl als Vollender der europäischen Einheit beanspruchen. Als junger Mann riss er deutsch-französische Grenzsteine aus, als dienstältester Kanzler trieb er Europa gegen zahlreiche Widerstände zum Euro. Er besaß die Nachbildung einer zwischen Franzosen und Deutschen umkämpften Kanone aus dem Jahre 1524. Aus dem "Greif" genannten Schießgerät ist nie ein Schuss abgefeuert worden. Sie steht für seinen vollendeten Lebenstraum: ein Europa ohne Gewalt.

Die Kraft Kohls reichte am Ende nicht mehr, den Stillstand der Bonner Politik zu überwinden - zu sehr hatte er sich daran gewöhnt, die Wähler von den Zumutungen des gebotenen globalen Wandels zu verschonen. Die wirtschaftliche Zeitenwende überforderte ihn. Und die Größe, zeitig genug die Kanzlerschaft an Wolfgang Schäuble weiterzureichen, besaß er nicht. Den Makel, als erster Kanzler von den Wählern direkt abgewählt worden zu sein, verantwortet er damit selbst. Aber wir müssen ihm danken für die deutsche Einheit und für die Einheit Europas. Ob er dafür nun in Bronze gegossen oder in Granit gehauen wird, diese Frage hätte er vermutlich mit einem "Macht doch, was ihr wollt!" beantwortet. Und bei sich gedacht: "Hauptsache, ihr macht was!"