Steinmeier wird vereidigt und skizziert sein Programm

Der neue Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird heute bei einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat vereidigt. Er hat sein Amt als Nachfolger von Joachim Gauck bereits am Sonntag angetreten.

Am Nachmittag wird er mit militärischen Ehren im Park von Schloss Bellevue begrüßt. Es wird erwartet, dass Steinmeier (61) in seiner Antrittsrede vor den Abgeordneten darlegt, welche Schwerpunkte er in seiner Amtszeit als Staatsoberhaupt setzen will. Unmittelbar nach seiner Wahl am 12. Februar hatte er dazu aufgerufen, in schwierigen Zeiten Mut zu beweisen und Freiheit und Demokratie in Europa zu bewahren.

Auch der frühere Bundespräsident Gauck wird noch einmal zu den Abgeordneten sprechen, außerdem Bundestagspräsident Norbert Lammert und Bundesratspräsidentin Malu Dreyer. Steinmeier ist der 12. Präsident der Bundesrepublik.