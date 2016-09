Das sind die News zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern:

+++ 15.31 Uhr: Wahlbeteiligung wohl etwas höher als 2011 +++

Ersten Prognosen zufolge zeichnet sich eine etwas höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren ab. Wie Landeswahlleiterin Doris Petersen-Goes in Schwerin sagte, haben bis 14.00 Uhr 32,8 Prozent der Wähler ihre Stimmen abgegeben. Das seien drei Prozentpunkte mehr als 2011. Zudem lag die Briefwahlquote landesweit in diesem Jahr deutlich höher als vor fünf Jahren. Bei regnerischem Wetter verlaufe die Wahl aber sonst ohne Besonderheiten und sehr ruhig, sagte sie.

+++ 15.15 Uhr: Rund 2500 Teilnehmer bei Anti-AfD-Demonstration in Berlin +++

Deutlich weniger Menschen als erwartet haben am Samstag in Berlin an einer Demonstration gegen die rechtspopulistische AfD teilgenommen. Unter dem Motto "Aufstehen gegen Rassismus" versammelten sich am Nachmittag nach Angaben der Polizei rund 2500 Menschen zu einem Demonstrationszug, der auch an der Bundesgeschäftsstelle der AfD vorbei führte. Die Veranstalter, die mit 10.000 Teilnehmern gerechnet hatten, sprachen von mehr als 6000 Teilnehmern.



Einem Polizeisprecher zufolge verlief die Demonstration ruhig. Bis auf den vereinzelten Einsatz von Pyrotechnik und Sprayaktionen habe es keine Zwischenfälle gegeben.

+++ 13:02 Uhr: AfD-Kandidat hofft auf Ergebnis "gut in den 20ern" +++

AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm zeigt sich siegesgewiss. "Wir hoffen auf ein Ergebnis "gut in den 20ern"", erklärte er in Schwerin. Das Abschneiden der rechtspopulistischen Partei wird mit besonderer Spannung erwartet. Sie könnte Umfragen zufolge aus dem Stand mit mehr als 20 Prozent als zweitstärkste Kraft vor der CDU in den Landtag einziehen. Ihr bislang bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl erreichte sie im März mit 24,3 Prozent in Sachsen-Anhalt.

+++ 11.40 Uhr. Trüber Wahlvormittag +++

Die Wähler in Mecklenburg-Vorpommern stehen buchstäblich im Regen. Der Vormittag der Landtagswahl ist vom regnerischem Wetter eingetrübt worden. Fraglich, ob bei solchen Bedingungen mehr als 51,5 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne gehen, das war die Wahlbeteiligung bei der letzten Landtagswahl vor fünf Jahren.

+++ 10:37 Uhr: Spitzenkandidaten haben schon abgestimmt +++

Bereits am Vormittag gaben die meisten Spitzenkandidaten ihre Stimmen ab. In Schwerin gingen Silke Gajek (Grüne), Cécile Bonnet-Weidhofer (FDP) und Leif-Erik Holm (AfD) an die Urne. Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) kam in Begleitung seiner Familie ins Wahlbüro.

+++ 08:18 Uhr: Meck-Pomm-Wahl als Stimmungstest +++

Das Interesse am Urnengang in Mecklenburg-Vorpommern ist auch außerhalb des Bundeslandes groß. Die Wahl gilt - zusammen mit der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin in zwei Wochen - bereits als Stimmungstest für die Bundestagswahl im nächsten Jahr.

+++ 08:00 Uhr: Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat begonnen +++

Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat am Sonntag mit der Öffnung der Wahllokale begonnen. Gut 1,3 Millionen Menschen sind aufgerufen, das Parlament für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Um die 71 Landtagsmandate bewerben sich 389 Kandidaten. Umfragen sahen die SPD zuletzt mit 28 Prozent vorn. Das wäre ein herber Verlust zur Wahl vor fünf Jahren. Damals siegten die Sozialdemokraten mit 35,6 Prozent. Mit Spannung wird das Abschneiden der AfD erwartet. Sie könnte nach Umfragen mit mehr als 20 Prozent als zweitstärkste Kraft vor der CDU ins Schweriner Schloss einziehen. Würden die Umfrageergebnisse am Wahltag bestätigt, könnten SPD und CDU ihre Koalition fortsetzen. Alternativ könnte es auch knapp für Rot-Rot-Grün reichen.