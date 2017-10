"Das ist ein großartiger Sieg für die niedersächsische SPD, ein großartiger Erfolg für Stephan Weil", sagt der SPD-Vorsitzende Martin Schulz nach den ersten Hochrechnungen bei der Landtagswahl in Niedersachsen. "Die SPD ist der ganz klare Wahlsieger am heutigen Abend in Niedersachsen. Ich will mich bei der niedersächsischen SPD bedanken, aber auch bei der gesamten SPD. Wir haben am 24. September eine bittere Niederlage eingefahren, aber die Partei hat etwas gemacht, worauf ich stolz und wofür ich dankbar bin. Sie ist zusammengeblieben, sie hat zusammengehalten, sie hat sich nicht auseinanderdividieren lassen. Und das war der Rückenwind, den wir von hier aus unseren tapfer kämpfenden Genossinnen und Genossen geben konnten."