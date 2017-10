Nur einer kann gewinnen: Weil und Althusmann zeigen sich trotzdem zuversichtlich

Niedersachsen wählt einen neuen Landtag. Rund sechs Millionen Bürger sind aufgerufen, die Mandate in Hannover neu zu verteilen. Gut gelaunt zeigte sich Ministerpräsident Stephan Weil bei der Stimmabgabe am Vormittag. Seine SPD hat laut Umfragen eine Aufholjagd hingelegt und liegt jetzt knapp vor der CDU. "Wir haben wirklich einen leidenschaftlichen Wahlkampf geführt, das kann man sagen und die Stimmung auf den letzten Metern war gut, jetzt hoffe ich, dass es auch nach dem Ziel noch gute Stimmung geben wird." "So, und jetzt muss ich mich entscheiden, wen ich wähle." Weil hatte im August Neuwahlen angefordert, nachdem eine Grünen-Abgeordnete überraschend zur CDU gewechselt war und die rot-grüne Koalition ihre hauchdünne Mehrheit verlor. Weils Herausforderer, der CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann, gab sich ebenfalls zuversichtlich. Laut Umfragen werden Grüne, FDP und AfD wohl den Einzug in den neuen Landtag schaffen, die Linke pendelte dagegen um die Fünf-Prozent-Hürde. "Es ist ein sonniger Tag, ein goldener Oktober. Beste Voraussetzungen, dass dies ein perfekter Tag werden könnte. Ich bin nach wie vor sehr zuversichtlich. Das war ein harter Wahlkampf, ein kurzer Wahlkampf, aber am Ende mit sehr viel Schwung, mit sehr viel Motivation in den eigenen Reihen. Insofern bin ich gespannt, was heute Abend dabei herauskommen wird. Es scheint ja nach einem knappen Rennen auszusehen, wollen mal sehen, wer am Ende die Nase vorn hat." Mit einer neuen Regierungsmehrheit können SPD und Grüne laut einer Umfrage nicht rechnen. Möglich wären laut ZDF-Politbarometer vom Donnerstag eine große Koalition, eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP oder eine Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP.