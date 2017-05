"Wir haben die Lehrer nicht gut genug unterstützt"

Eine heftige Niederlage für die Grünen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen und damit auch das Ende der Rot-Grünen Landesregierung. Die Stimmung bei der Partei entsprechend im Keller. Grünen-Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann, Ex-Ministerin für Schule und Weiterbildung und ehemalige Stellvertredende Ministerpräsidentin mit Erklärungsversuchen am Sonntagabend in Düsseldorf: "Es gibt nichts zu beschönigen an diesem Ergebnis. Es sind, glaube ich, viele verschiedene Dinge. Einer der Aspekte ist auch der Vertrauensverlust in der Bildungspolitik. Wir haben gesellschaftliche Fragen zu gestalten. Die Inklusion, nicht nur in Nordrhein-Westfalen sondern überall. Wir haben Flüchtlingskinder. 40.000 Kinder zusätzlich in den Schulen. Das ist eine Mammutaufgabe gewesen. Da haben die Lehrerinnen und Lehrer Hochleistungen geboten. Und da haben wir sie nicht gut genug überstützt. Haben nicht gut genug die Zustimmung dafür geworben. Ich glaube trotzdem, dass diese Aufgaben bleiben werden. Und dass der Schulkonsens bleibt, den ich mitgestaltet habe. Der Ganztag, den wir gestaltet haben. Also, das ist jetzt etwas mehr im Fokus, was nicht so gut gelaufen ist. Die anderen Dinge bleiben auch." Ersten Hochrechnungen zufolge kamen die mit der SPD regierenden Grünen auf 6,0 Prozent nach 11,3 Prozent 2012. Politikwissenschaftler sagten, die prägenden Themen im Wahlkampf seien Fragen der Sicherheit und der Identität gewesen. Auf beides hätten die Grünen keine Antwort gegeben. Zudem sei die Ökologie als politisches Thema in den Hintergrund gerückt.