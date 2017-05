So blicken die Kölner auf die neue Landesregierung

"Kraft weint, Laschet lacht" - so bringt es der Kölner Express mit seiner Schlagzeile nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen auf den Punkt. Die SPD fuhr am Sonntag in ihrem Stammland ihr schlechtestes Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte ein. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft trat umgehend von allen Parteiämtern zurück. Der CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet hat es dagegen geschafft. Der 56-Jährige konnte Kraft überflügeln und greift nun nach dem Amt des Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen. Die Berufspendler in Köln sehen das Wahlergebnis mit gemischten Gefühlen: "Also, ich hatte mit der alten Regierung so meine Probleme, aber ich glaub so, die CDU wird jetzt auch nicht alles besser machen. Die sind an die selben Zwänge gebunden und ich hab da jetzt nicht so riesengroße Hoffnung und bin weder euphorisch noch total niedergeschlagen." "Ich glaube schon, dass einige Fehler gemacht worden sind von der Frau Kraft bezüglich der Infrastruktur. Dann fand ich natürlich die Silvesternacht, die Ausstattung der Polizei fand ich schlecht und das sind dann Dinge, die nachgewirkt haben meines Erachtens." "Kommt jetzt nicht überraschend, finde ich jetzt. Mal gucken, wie es wird, ich finde es jetzt nicht so verkehrt." "Ich lass mich überraschen. Ich hoffe, dass die richtigen Schritte eingeleitet werden, vor allem auch in der Schulpolitik." Nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen sieht sich die CDU auch im Bund im Aufwind. Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin wurde neben Laschet auch Bundeskanzlerin Angela Merkel gefeiert. Das Schlagwort vom Merkel-Effekt macht wieder die Runde. Bei der SPD ist nun erst einmal Fehleranalyse angesagt. Parteichef und Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte nach der dritten verlorenen Landtagswahl in Folge von einer Delle für ihn persönlich gesprochen.