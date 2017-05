Christian Lindner feiert Erfolg für die FDP

Zu den Siegern des Wahlabends in Nordrhein-Westfalen gehören auch die Freien Demokraten. FDP-Chef Christian Lindner spürt nach eigener Aussage durch das Ergebnis bei der Landtagswahl in NRW für seine Partei Rückenwind besonders auch für eine Rückkehr im Bund. Lindner am Sonntagabend in Düsseldorf: "Und am heutigen Tag. Das gute Ergebnis für die FDP zeigt eins: die Menschen wollen ein Comeback der Freien Demokraten auch in Berlin. Ab heute beginnt auch der Bundestagswahlkampf." Der 38-Jährige hatte schon im Vorfeld gesagt, dass die wahrscheinlichste Rolle der FDP in NRW nun die Opposition sei. Die FDP werde, falls es zur großen Koalition komme, als dritte Kraft die Koalition aus dem Parlament heraus angreifen. Ersten Hochrechnungen zufolge konnte die Partei von Christian Lindner deutlich auf rund 12 Prozent zulegen. Nachdem sie zuvor bei 8,6 Prozent lag. Und damit könnte sie ihr bisheriges Rekordergebnis von 12,1 Prozent von 1950 noch übertreffen.