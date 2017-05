"Der Zug von Würselen nach Berlin fällt wegen eines Defekts aus"

Für SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist es neuer Tiefschlag. Die SPD muss nach den Wahlschlappen im Saarland und in Schleswig-Holstein im Heimatland von Schulz die dritte Niederlage in Folge einstecken. Noch vor wenigen Wochen hatte die SPD in NRW in Umfragen deutlich vorn gelegen. Entsprechend vernichtend fällt auch das Urteil der Twitter-Nutzer aus.

#ltwnrw17 #ltwnrw

Stegner spricht von Leberhaken für die SPD!

Leberhaken wäre regelwidrig!

Nein ,es war klassischer k.o. auf Kinnspitze! pic.twitter.com/JWhwGJq7Md — Mittelstand (@JurgenPresser) 14. Mai 2017

Tja liebe SPD, Inkompetenz wird selbst in NRW mittlerweile erkannt und abgestraft. Wo war eigentlich der Schulzzug? #ltw2017NRW — Oliver Beltermann (@OliBeltermann) 14. Mai 2017

Das tut verdammt weh. #ltwnrw — old money (@KevinHufer) 14. Mai 2017

Wenn es stimmt, dann war es das dann wohl für Supermartin. #ltwnrw https://t.co/aS69MswHaH — René Staab (@indy2410) 14. Mai 2017

Nicht wenige versuchten sich auch in mehr oder minder lustigen Wortspielen: