Özdemir ruft Grüne zur Einheit auf: «Keine Selbstgespräche»

Grünen-Parteichef Cem Özdemir hat seine Partei ermahnt, geeint aufzutreten und sich nicht in Streit um Koalitionen und Steuern zu verzetteln.

«Bitte keine Selbstgespräche», rief Özdemir am Samstag den Delegierten eines kleinen Parteitags in Berlin zu, der die Urwahl des Spitzenduos für die Bundestagswahl 2017 einleiten sollte. Özdemir will Spitzenkandidat werden.

Er habe nichts gegen Koalitionsüberlegungen, «aber bitte nach der Wahl». Ein Dauer-Streitthema bei den Grünen ist die Frage, ob die Partei nach der Bundestagswahl mit der Union oder mit SPD und Linken koalieren soll.

Zudem werde er nicht ruhen, bis die Partei eine Lösung im Streit um die Vermögensteuer gefunden habe. «Wir sind eine gemeinsame Partei und nicht eine 50-Prozent-Partei», sagte Özdemir. Niemand solle «irrsinnige Flügeldebatten» anstoßen. Der Parteivorsitzende gehört zum Realo-Flügel der Partei und hat sich gegen die Vermögensteuer ausgesprochen, die der linke Flügel fordert.