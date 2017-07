Scholz bittet Hamburger um Entschuldigung

Gleich zu Beginn seiner mit Spannung erwarteten Regierungserklärung zum G20-Gipfel vor der Hamburger Bürgerschaft am Mittwoch, entschuldigte sich Hamburgs Erster Bürgermeister Olafs Scholz bei den Hamburgerinnen und Hamburgern. Es sei nicht gelungen, die Eskalation der Gewalt zu verhindern, sagte der SPD-Politiker. Und das, obwohl er das vor dem Gipfel versprochen habe: "Ich habe das gesagt, weil ich fest davon überzeugt war, dass es so sein wird. Es ist aber trotz aller Vorbereitungen nicht durchweg gelungen, die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten. Nicht zu jedem Zeitpunkt. Und nicht überall. Dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung." Hamburg habe schlimme Tage und Nächte erlebt, sagte Scholz. Er sei fassungslos und wütend über den Gewaltausbruch während des Gipfels. Die Polizei habe einen heldenhaften Einsatz geleistet. Die Vorfälle während des G20-Gipfels hätten aber auch viele Fragen aufgeworfen. "Wir müssen die Taten aufklären, wir müssen die Täter bestrafen, wir müssen den künftigen Schutz noch weiter verbessern. Und wir müssen uns als offene und liberale Gesellschaft fragen, was da eigentlich in unserer Mitte los ist, wenn sich junge Männer mit ihren Handys neben Steinewerfer stellen, um ein Selfie vor brennenden Barrikaden zu machen. Oder sich nach zwei Bieren an den Krawallen beteiligen." Scholz verteidigte die Entscheidung, dass der G20-Gipfel in einer Millionenstadt wie Hamburg geplant wurde. Die Einschätzung, dass der Aufwand sich nicht gelohnt habe, könne er nicht teilen, sagte der Hamburger Bürgermeister: "Meine Überzeugung bleibt es, dass jeder Versuch des Gesprächs zwischen Regierungen ein Wert hat. Gerade jetzt und gerade heute. Wer diese Überzeugung teilt, der muss Orte schaffen, an dem diese Treffen stattfinden können. Und zwar Orte, an denen ihre Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung sagen können." Scholz verteidigte auch das Sicherheitskonzept für den Gipfel. Dieses sei realistisch gewesen. In der Nachbetrachtung müssten nun alle Beteiligten aus den gemachten Fehlern lernen. Schuld an dem Gewaltausbruch seien aber allein die Täter. "Die Verantwortung für diese Gewalttätigkeiten liegt weder bei dem Gipfel, noch bei der Polizei. Sie liegt bei denjenigen, die diese Gewalt ausgeübt haben. Sie liegt bei dem kriminellen Mob, dem die Menschen in unserer Stadt völlig egal waren, dem es nur um Gewalt und Zerstörung ging." CDU und AfD hatten im Vorfeld bereits den Rücktritt von Scholz gefordert. Diesen hatte er ebenso abgelehnt, wie einen Rücktritt des verantwortlichen Innensenators Andy Grote.