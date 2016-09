Oppermann: CSU-Töne nützen der AfD

Vor der Abgeordnetenhaus-Wahl am Sonntag in Berlin hat SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann der CSU vorgeworfen, der AfD Auftrieb zu geben.

«Wenn die CSU weiter aggressive Töne gegen Flüchtlinge und Einwanderer anschlägt und mit den Rechtspopulisten in einen Wettbewerb um die härteste Polemik einsteigt, ist das Wasser auf die Mühlen der AfD», sagte Oppermann der «Passauer Neuen Presse». Nach den Umfragen drohen bei der Wahl sowohl der SPD wie der CDU deutliche Verluste, während die AfD wieder auf ein satt zweistelliges Ergebnis kommen dürfte.

SPD-Generalsekretärin Katarina Barley wies die Kritik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Berliner Regierenden Bürgermeister Michael Müller ( SPD) und seiner Flüchtlingspolitik zurück. Merkel hatte im «Tagesspiegel» gesagt, Müller «schiebt seine Verantwortung von sich. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber: Regierungschefs tragen immer die Verantwortung und werden bei Wahlen auch immer verantwortlich gemacht.»

Barley entgegnete: Die Flüchtlingsbetreuung in der Hauptstadt «lief so lange schlecht, wie es Innensenator Henkel von der CDU zu verantworten hatte», sagte sie der «Rheinischen Post». «Dass Merkel solche harten Worte gegen Müller wählt, zeigt, unter welchem Druck sie nach der krachenden Wahlniederlage in Mecklenburg-Vorpommern in ihrer eigenen Partei steht.»

Zum Wahlkampfabschluss bekommen die Parteien heute noch einmal Unterstützung prominenter Bundespolitiker. Regierungschef Michael Müller will am Abend zusammen mit Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier auftreten. Für die Abschlusskundgebung der Grünen hat sich die gesamte Parteispitze mit den Vorsitzenden Simone Peter und Cem Özdemir sowie den Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Toni Hofreiter angekündigt. Bei der Linken treten die Bundesvorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger sowie Ex-Fraktionschef Gregor Gysi auf. Die CDU hatte ihren Wahlkampfhöhepunkt mit Merkel bereits am Mittwoch begangen.

Umfragen zufolge liegt die SPD in der Wählergunst mit 21 bis 24 Prozent vorn. CDU und Grüne kämpfen mit Werten zwischen 15 und 19 Prozent um Platz zwei. Die Linke kommt mit 14 bis 15 Prozent auf ähnlich viel Unterstützung wie die AfD (13 bis 15 Prozent).