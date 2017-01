In diesem Herbst wird eine neue Bundesregierung gewählt - und schon jetzt schalten die Parteien in den Wahlkampfmodus. CDU-Generalsekretär Peter Tauber verglich in der "Bild am Sonntag" FDP-Chef Christian Lindner mit AfD-Politiker Alexander Gauland. "Ich bezweifle, dass es Herr Lindner mit seinem jetzigen Stil in den Bundestag schafft", so Tauber. "Er redet teilweise wie Herr Gauland von der AfD", fügte der CDU-Politiker hinzu. Der einzige Unterschied zwischen Lindner und dem AfD-Vize bestehe darin, "dass er statt eines abgewetzten Tweed-Sakkos einen überteuerten Maßanzug trägt".

Die FDP schaffte es bei der letzten Wahl im Jahr 2013 erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik nicht in den Bundestag. Lindner hatte die FDP am Freitag bei ihrem traditionellen Dreikönigstreffen auf die angestrebte Rückkehr in den Bundestag eingeschworen. Tauber sagte jedoch, mit seinem "selbstherrlichen Auftreten" tue der FDP-Chef "gerade alles dafür, dass sie es wieder nicht schafft". Tauber ließ jedoch erkennen, dass er ein erneutes Scheitern der FDP bedauern würde: "Es braucht grundsätzlich liberale Politik in diesem Land. Aber die FDP muss sie halt auch machen."

Wolfgang Kubicki kontert Peter Tauber aus

Nun konterte FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki die Attacken aus der Union. "Mit seinen unverschämten Äußerungen hat sich Herr Tauber als ernstzunehmender Gesprächspartner endgültig disqualifiziert", erklärte Kubicki am frühen Sonntagmorgen. Und setzte dann nach: "Der CDU-Generalsekretär ist und bleibt eine Taubernuss."

Für den Kieler FDP-Fraktionschef Kubicki zeigen Taubers Äußerungen "einerseits die Nervosität der CDU vor den kommenden Wahlen, andererseits, wie tief diese Partei inzwischen gesunken ist". Wer einfordere, dass der Rechtsstaat die geltenden Gesetze auch durchsetze, werde in die rechte Ecke gestellt. "Die CDU offenbart damit ein gebrochenes Verhältnis zum Recht." Beim Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart hatte Lindner seine Kritik an der Flüchtlings- und Sicherheitspolitik der Union bekräftigt.