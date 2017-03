Macron sieht «große Übereinstimmung» mit Merkel

Der französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron hat nach einem Treffen mit Angela Merkel (CDU) von einer «großen Übereinstimmung» mit der Bundeskanzlerin gesprochen.

«Ich habe bei der Kanzlerin einen echten Willen gesehen, voranzuschreiten, mehr mit Frankreich zu machen», sagte Macron vor dem Kanzleramt in Berlin. Sie hätten über europäische Fragen wie den Aufbau einer Verteidigungsunion und Migration gesprochen. Ob ihm die Kanzlerin Glück für die Präsidentschaftswahlen im April und Mai gewünscht habe, wollte Macron nicht verraten.

Auch der erstarkende Extremismus in Europa sei Thema gewesen: Was die Extremisten stark mache und was gegen sie unternommen werden könne, sagte Macron. Der 39-Jährige gilt als Favorit für das Amt des Präsidenten. Umfragen zufolge könnte er die Rechtspopulistin Marine Le Pen in einer Stichwahl deutlich besiegen.