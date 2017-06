Sexworker-Verein will umstrittenes Gesetz kippen

Den Frauen, die in Bordellen wie diesem im Frankfurter Bahnhofsviertel arbeiten, sollte das neue Prostituiertenschutzgesetz eigentlich zugutekommen. Neben einer Erlaubnispflicht für Bordell-Betreiber sieht es eine gesundheitliche Beratungspflicht für Prostituierte vor. Der Sexworker-Verein "Dona Carmen" befürchtet allerdings schwere Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte sowie ständige Kontrollen und will deshalb gegen das neue Gesetz vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, sagt Juanita Henning von "Dona Carmen". "Das Prostituiertenschutzgesetz schützt die Sex-Arbeit so wenig, wie die Sonnenschutzcreme die Sonne. Das Prostituiertenschutzgesetz ist eine umfassende Kontrolle sämtlicher Frauen. Das Ziel dieses Gesetzes ist, die Reduzierung der Angebotsseite von Prostitution. In Schweden haben wir die Kriminalisierung der Freier. In Deutschland geht man anders vor, die wollen sozusagen die Angebotsseite reduzieren. Das machen sie mit Mitteln, wo sie die Frauen sozusagen unter eine extreme Kontrolle, Überwachung unterwerfen." Mit der Ausarbeitung der Klage für Karlsruhe wurde der Richter am Verfassungsgericht des Landes Berlin, Meinhard Starostik, beauftragt. "Ich bin zuversichtlich, dass die Regelungen, die wir angreifen, so nicht haltbar sind, weil sie entweder unverhältnismäßig sind, oder, wie bei dem Recht, dass die Behörden jederzeit Wohnungen betreten können, wenn sie Anhaltspunkte dafür haben, dass da der Prostitution nachgegangen wird, ein ganz klarer Verstoß gegen das Grundgesetz vorliegt, nämlich gegen Art. 13 Abs. 1 GG Unverletzlichkeit der Wohnung." Der Verein tritt dafür ein, Sexarbeit zu entkriminalisieren und fordert eine Anerkennung von Prostitution als selbstständige Tätigkeit sowie mehr Rechte für betroffene Frauen. Das neue Gesetz soll zum 1. Juli in Kraft treten.