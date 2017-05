Riesenjubel bei der CDU: Armin Laschet wird neuer NRW-Ministerpräsident

Riesen Jubel bei der CDU in NRW. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen hat die Landtagswahl zu einem überraschenden Ergebnis geführt. Nach Prognosen von ARD und ZDF hat die CDU am Sonntag mit 34,5 Prozent klar gewonnen. Während die Union unter Spitzenkandidat Armin Laschet Stimmen hinzugewinnen konnte, schnitt die SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft deutlich schlechter ab als vor fünf Jahren. Sie holte der ersten Prognose nach nur 30,5 Prozent. Nach dem Saarland und eine Woche nach der Wahl in Schleswig-Holstein gab es nun in NRW für die SPD eine krachende Niederlage. Mehr als dreizehn Millionen Wahlberechtigte konnten am Sonntag ab 08.00 Uhr ihre Stimme abgeben. Die Wahllokale schlossen um 18 Uhr. Die Wahl galt auch als letzter Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September, in der sich für die CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr SPD-Herausforderer Martin Schulz gegenüberstehen. Nun ist in NRW eine große Koalition der beiden großen Parteien unter der Führung des CDU-Herausforderers Armin Laschet in NRW wahrscheinlich. Großer Gewinner war aber auch die FDP mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Lindner. Die Partei holte der Prognose nach 12 Prozent und wäre damit nun die dritte Kraft in NRW. Die Grünen stürzten mit 6 Prozent ab. Damit ist die Rot-Grüne Landtagsregierung in NRW klar abgewählt.