Das hätte sich Loriot nicht besser ausdenken können: Im sächsischen Landtag versucht der AfD-Abgeordnete André Wendt, Änderungsvorschläge einzubringen. Doch ganz so einfach scheint das nicht zu sein.

Zwischen Horst Wehner, dem Vizepräsidenten des Sächsischen Landtags, und dem AfD-Abgeordneten entspannt sich ein Dialog um Änderungsanträge. "Bleiben Sie gleich hier. Die 74/94 bis 74/99, wollen sie dazu auch etwas sagen?", fragt Wehner. Prompt macht Wendt, der schon auf dem Weg zurück zu seinem Platz war, kehrt und stellt sich wieder ans Rednerpult. Er schaut in seinen Aktenordner, scheint aber auf Anhieb nicht die entsprechenden Anträge zu finden.

Anträge 94 bis 99 in der richtigen Reihenfolge

"Sie haben die Möglichkeit zu sagen 'Nein'", sagt Wehner. Das war wohl ein Versuch, die Debatte zu beschleunigen. Denn die Haushaltsdebatte hatte Mittwoch um zehn Uhr morgens begonnen und die Szene ereignete sich gegen 21.45 Uhr. Wehner erntet für die Bemerkung jedenfalls Gelächter bei den Abgeordneten. Dann findet Wendt die Anträge in seinen Unterlagen doch noch: "Die 94 und die 95 beziehen sich auf die Krankenhausfinanzierung, dazu werde ich später etwas sagen." Wehner erwidert: "Das ist aber jetzt dran. Da müssen Sie das schon so machen, wie ich das möchte." Drei Minuten dauert der Dialog, bis Wendt endlich zu allen Änderungsanträgen in der richtigen Reihenfolge zu sprechen beginnt.

Online gestellt hat den Ausschnitt aus der Videoaufzeichnung des Sächsischen Landtags Marc Dietzschkau, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der SPD im Sächsischen Landtag. "Die AfD hat die Haushaltsberatungen durch eine Unmenge an Anträgen massiv in die Länge gezogen," sagte Dietzschkau dem stern. "Das war eine exemplarische Szene, wo sie sich selbst beim Versuch verzettelt haben, das Parlament zu trollen."