Seehofer über Schulz: Er hat scheinbar die Nerven verloren

Mit einem Paukenschlag hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Wochenende für Aufregung gesorgt. Zitat "Demokratieverachtung" warf er Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU vor. Außerdem sorgten Punkte des vorgestellten SPD-Wahlprogramms für Gesprächsstoff. Die Reaktionen der Parteien ließen am Montag nicht auf sich warten. Ein vorsichtiges Lob von der Grünen-Bundesvorsitzenden Simone Peter. "Die Ablösung von der Großen Koalition ist notwendig und deswegen halte ich die Worte auch für gerechtfertig, dass die Müdigkeit, die mit der Kanzlerin Merkel einhergeht, dass die überwunden werden muss, dass die Demokratie lebt." Tadel gab es von den Grünen für gefühlte Konturlosigkeit des SPD in Sachen Klimaschutz. Die Reaktionen der Noch-Koalitionspartner auf Schulz' Auftritt fielen naturgemäß weniger verständnisvoll aus. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner: "Es ist beachtlich. Er hat davon gesprochen, dass es sich bei der CDU um einen Anschlag auf die Demokratie handelt. Und da kann ich nur sagen: Diese Wortwahl haben wir bei Terroristen genutzt bisher. Ich weiß nicht, ob es Verzweiflung ist oder ob der klare Blick mittlerweile getrübt ist, aber die Reaktionen zeigen ja, wie falsch er gelegen hat." Die SPD hatte die "Ehe für alle" für unverzichtbar erklärt. Ohne die Zustimmung dazu, keine Koalitionsverhandlungen. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet hält das für übereilt. "Darüber wird man sicher in den nächste Wochen diskutieren, bei uns gehen die Meinungen auseinander. Es gibt Positionen des Bundesverfassungsgerichtes, das kann man sachlich lösen, aber man sollte es nicht zur Bedingung für Koalitionen machen." Für die CSU sprach am Montag Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer in München, er äußerte Befremden über Schulz' Aussagen. "Er scheint zu einem relativ frühen Zeitpunkt die Nerven verloren zu haben. Das ist kein gutes Zeichen für einen Kanzlerkandidaten. Eigentlich unwürdig." Welche Themen die Union aus CDU und CSU in ihrem Wahlprogramm würdigen wird, wollte Seehofer am Montag nicht verraten. "Ich bin jedenfalls bis zur Stunde sehr stolz darauf, dass wir seit Wochen sehr intensiv an dem Programm arbeiten, gemeinsam mit der CDU. Es wird eins ehr gutes, tragfähiges, gemeinsames Wahlprogramm geben. Und das alles in den letzten Wochen in einem sehr guten Geist der Kollegialität." Das Ergebnis dieses Geistes will die Union Anfang der kommenden Woche verkünden, wenn sie ihr Programm für die Bundestagswahl 2017 vorstellt.