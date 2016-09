Sigmar Gabriel sieht die SPD im Aufwind

Beifall für den Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern Erwin Sellering am Montag im Willy-Brandt-Haus in Berlin. Die SPD hat die Landtagswahl am Sonntag trotz deutlicher Verluste gewonnen. Mit über 30 Prozent bekam die SPD in Mecklenburg-Vorpommern mehr Stimmen, als viele erwartet hatten. Sellering habe sich dieses Ergebnis verdient, sagte SPD-Chef Gabriel. Und verzichtet auch nicht auf einen Seitenhieb in Richtung Angela Merkel: "Also die Grundlagen waren gute Politik. Und dann hat Erwin eben auch hingehört und ist den schwierigen Fragen, wie dem Umgang mit der Flüchtlingsintegration und dem viel zu langen Zögern von CDU/CSU und Frau Merkel eben nicht aus dem Weg gegangen. Nur zu sagen, ´wir schaffen das` und andere sollen es dann machen, geht eben nicht. Und ich finde, das hat sich gelohnt, einen klaren Kurs zu halten. Und die Dinge so anzusprechen, wie Menschen sie auch empfinden. Und deswegen glaube ich, dass wir auch in zwei Wochen in Berlin noch mal einen erfolgreichen Ministerpräsidenten werden begrüßen können." Die Sozialdemokraten werten den Wahlsieg auch als gutes Zeichen für die weitere Arbeit im Bund. Sellering und die Landespartei hätten gezeigt, was es bedeute, wenn Sozialdemokraten erstens gute Politik machen und zweitens kämpfen, sagte Gabriel. Sellering ließ zunächst noch offen, ob er die seit zehn Jahren bestehende Koalition mit der CDU fortsetzen will. Rechnerisch ist auch ein Bündnis von SPD und Linkspartei eine Möglichkeit.