Gabriel: Strafzölle sind nicht im Interesse der USA

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat den USA von der Verhängung von Strafzöllen abgeraten. Nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson an dessen ersten Tag im Amt sagte Gabriel, die Vereinigten Staaten hätten genauso wie Deutschland große Wertschöpfungsketten, die nicht in Teilen mit Zöllen belegt werden dürften. Nach Aussage Tillersons gehe es den USA darum, Handelsabkommen so zu reformieren, dass sich die USA nicht in ihren Interessen benachteiligt fühlten. Beide Gesprächspartner hätten am Donnerstag deutlich gemacht, dass sie ein großes Interesse an einer Stärkung Europas hätten, sagte Gabriel. Dies liege auch im Interesse der USA, die von Europa forderten, mehr Geld für die eigene Sicherheit auszugeben O-TON GERMAN FOREIGN MINISTER SIGMAR GABRIEL "Ich war ein bisschen erstaunt über den Titel der Wahlkampagne "Make America great again". Ich habe Amerika nämlich immer für ein großartiges Land gehalten. Sich an Werte zu halten und eine offene Debatte zu pflegen, besonders bei Themen, bei denen es Meinungsunterschiede gibt, dafür sind Freunde da. Zu keiner anderen Region gibt es so starke Bande wie nach Nordamerika." Es stehen nicht nur Strafzölle für ausländische Autobauer im Raum, die USA kritisieren auch den hohen Exportüberschuss der Deutschen und den in ihren Augen unterbewerteten Euro. Gabriel reagiert auf diese Vorwürfe bisher demonstrativ gelassen.