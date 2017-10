Sigmar Gabriel warnt vor militärischer Eskalation wegen Iran

Die europäischen Außenminister stellen sich trotz des Widerstands aus den USA hinter das Atomabkommen mit dem Iran. "Wir haben als Europäer insgesamt große Sorgen, dass die Entscheidung des US-Präsidenten dazu führen kann, dass wir zurück in eine militärische Konfrontation mit dem Iran kommen", sagte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel in Luxemburg. Sein französischer Amtskollege Jean-Yves Le Drian warnte vor einer Aufkündigung der mühsam erzielten Vereinbarung.

Trotz Bedenken der anderen Unterzeichner des Abkommens haben die USA eine härtere Gangart gegenüber dem Iran eingeschlagen. US-Präsident Donald Trump hatte es am Freitag verweigert, der islamischen Republik die Einhaltung des Atom-Abkommens von 2015 zu bestätigen. Es sei vielmehr der "schlechteste Vertrag aller Zeiten".

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, die das 2015 geschlossene Abkommen mit dem Iran maßgeblich ausgehandelt hatte, sieht die Sache anders: "Die Vereinbarung funktioniert." Der Deal stelle die Vollendung von zwölf Jahren diplomatischer Arbeit dar und sei entscheidend für den Frieden in der Region. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) habe dem Iran acht mal die Einhaltungen aller Verpflichtungen bescheinigt. "Die EU setzt sich für die komplette Umsetzung der Übereinkunft ein", sagte die Italienerin.

Ähnlich äußerte sich Le Drian. "Die Nicht-Entwicklung von Atomwaffen ist ein wichtiger Bestandteil der Weltsicherheit, eine Kehrtwende wäre extrem schädlich."

Doch ganz einig sind sich auch die EU-Staaten in ihrem Vorgehen nicht. Zwar fordern alle die Einhaltung des Abrüstungsvertrags. Doch kritisieren einige Länder wie die Niederlande und Großbritannien Iran wegen seiner Raketentests und dem militärischen Einschreiten in Syrien und Jemen.