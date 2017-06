O-TON SIGMAR GABIREL, BUNDESAUßENMINISTER: "Ja, wir haben gerade davon gehört, dass Helmut Kohl gestorben ist, der früherer Bundeskanzler unseres Landes, wirklich ein großer Staatsmann, ein großer deutscher Politiker, vor allem aber ein großer Europäer, der sehr viel dafür getan hat, dass nicht nur die Deutsche Einheit gekommen ist, sondern dass auch Europa zusammengehalten und zusammengewachsen ist. Das ist sein großes Vermächtnis, und so wird er uns in Erinnerung bleiben. Wir sind in diesem Minuten in Gedanken natürlich bei seiner Familie und seinen Kindern, es ist ein wirklich großer Deutscher gestorben."