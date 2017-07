Martin Schulz konkretisiert Wahlprogramm und attackiert Merkel

Kämpferisch gab sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Sonntag in Berlin. Bei der Vorstellung seiner Ziele im Fall eines Siegs bei der Bundestagswahl im September schlug Schulz vor, den Staat zu Investitionen zu verpflichten. "Der Staat, und das ist richtig, darf keine unzulässigen Defizite machen. Dann muss er aber auch, wenn wir das festschreiben, sein Geld nach einer verbindlichen Vorgabe für die Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur einsetzen. Neben der Schuldenbremse brauchen wir also eine Mindestdrehzahl für Investitionen, die die Substanz unseres Landes erhält und zukunftsfest macht. Seiner Kontrahentin Angela Merkel (CDU) warf er vor, unseriöse Versprechungen im Wahlkampf zu machen. "Man kann natürlich großspurig Vollbeschäftigung versprechen und sich anschließend verweigern zu diskutieren, wie man diese Vollbeschäftigung schafft. Wir wollen, ja das kann man machen, wird ja auch praktiziert: versprechen und die Diskussion verweigern. Wir wollen Vollbeschäftigung bei guten Löhnen und wir sagen, wie man beides schafft." Schulz stellte außerdem einen Zukunftsplan für mehr Flüchtlingssolidarität in Europa, mehr Investitionen und mehr Gerechtigkeit vor. Das Zehn-Punkte-Programm fasst im Wesentlichen das vor drei Wochen beschlossene Wahlprogramm zusammen. Einige Punkte sind neu: So sollen EU-Länder "finanzielle Nachteile in Kauf nehmen", wenn sie keine Flüchtlinge aufnehmen. Erwerbstätige sollen ein staatlich finanziertes "Chancenkonto" für die Weiterbildung nutzen können.