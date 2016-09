SPD-Spitze geht mit Kompromisslinie zu Ceta in Konvent

Unmittelbar vor Beginn eines Konvents der SPD über das in der Partei umstrittene Freihandelsabkommen Ceta deutet sich eine Kompromisslinie an. Der Parteivorstand votierte in Wolfsburg für Vorschläge, die gemeinsam mit der Parteilinken erarbeitet wurden.

Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen. Unter anderem soll es demnach vor einer Abstimmung über Ceta im Europäischen Parlament ein Konsultationsverfahren geben, an dem die nationalen Parlamente und die Zivilgesellschaft beteiligt werden. Darin soll geklärt werden, welche Teile des Abkommens in nationale und welche in europäische Zuständigkeit fallen.

Der SPD-Vorsitzende und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat sich sehr für das Ceta-Abkommen zwischen der EU und Kanada stark gemacht.