Gleich zwei Rosen in der Hand. Es scheint, als wollte der Noch-Ministerpräsident, Erwin Sellering, die Wähler noch mit aller Kraft an sich binden. Zwar liegt die SPD in jüngsten Umfragen vorne. Die CDU folgt nur knapp dahinter. Viele Wähler zeigen sich noch unentschlossen. Mit der aktuell regierenden Großen Koalition in Mecklenburg-Vorpommern sind längst nicht alle unbedingt zufrieden. "Mann muss auch mal sagen können, die beiden haben nicht überzeugt. Erst mal stechen sie sich gegenseitig aus, und das ist schon mal nicht das richtige. Wenn ich eins will, dann muss ich zusammenarbeiten, aber nicht so, wie die das machen." "Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich wähle erst, wenn ich den Zettel vor mir habe. Ich weiß es nicht." "Um die Kinder, um die Versorgung der Kinder, dass man auch als Elternteil vernünftig arbeiten kann und ohne da Einschränkungen zu haben." Vielen geht es aber vor allem um die Zuwanderungsfrage. So konnte die AfD mit ihrer lautstarken Ablehnung der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung rasant an Zuspruch gewinnen. In aktuellen Umfragen liegen die Rechtspopulisten bei rund 20 Prozent. Problem Nummer 1 - auch für Sellering. "Es geht um die Flüchtlingsfrage und die führt dazu, dass die Menschen verunsichert sind, dass sie unzufrieden sind. Und da müssen wir versuchen, will ich versuchen, die Wählerinnen und Wähler, die sich das vorstellen können, dass ich die abhole und versuche, wieder für die SPD zu gewinnen. Den Funktionären der AfD muss man klar entgegentreten. Da gibt es viele fremdenfeindliche Sprüche, da wird nach Rechtsaußen geschielt, keine Abgrenzung zu Rechtsextremen. Da muss man ganz klar sagen, mit denen haben wir nichts gemein." Dabei ist der Ausländeranteil in Mecklenburg-Vorpommern mit weit unter 10 % einer der niedrigsten in ganz Deutschland. Ob Sellerings Strategie aufgeht, wird sich bei der Wahl am 4. September zeigen.